【美洲盃】阿根廷力爭破26年錦標荒　阿古路冀為美斯圓夢　

美洲國家盃將在香港時間下周六（15日）於巴西上演，美斯將帶領阿根廷爭逐26年來的首項大賽錦標。美斯在阿根廷的前線拍檔之一，效力曼城的阿古路表示，希望為美斯取得美洲盃錦標。

阿根廷自1993年的美洲國家盃奪冠後，至今26年未嘗冠軍滋味。即將在6月底滿32歲的美斯，自2005年起為阿根廷國家隊披甲，至今一共上陣近130場，但14年來一直未能為國家帶來大賽錦標，分別曾經躋身美洲盃及世界盃的決賽，但悉數告負，一直與獎盃無緣。

阿根廷經歷去年俄羅斯世界盃的失望後，在下周舉行的美洲盃重新出發，力爭一破26年的錦標荒。主帥史卡朗尼在征戰美洲盃的大軍名單中，美斯﹑阿古路﹑戴巴拿及迪馬利亞等多位主力亦有入選。

美斯近年3度在大賽屈居亞軍（按圖放大）

美斯與阿古路二人曾為阿根廷奪得2008年北京奧運金牌。（Getty Images）

效力曼城的前鋒阿古路與美斯在國家隊合作無間，二人曾在2005世青盃奪冠及2008北京奧運合作贏得金牌。該名曼城前鋒早前接受阿根廷Fox Sports訪問，表示更希望為美斯贏得首項大賽錦標，一嘗冠軍滋味，「為阿根廷贏得錦標是包括美斯和我在內一眾球員的目標，多年來我們經歷過多次失敗，而美斯亦因此受到不少輿論壓力。比起為自己，我更渴望盡我所能協助美斯，在今屆美洲盃奪標，因為我們全隊亦相信美斯的能力，在心理上為全力爭冠作好準備。」

美斯在2005年曾奪世青盃冠軍。（Getty Images）

美斯與阿古路二人在阿根廷國家隊合作多年，私交甚篤。（Getty Images）

剛滿31歲的阿古路，今季在曼城繼續表現大勇，在各項賽事攻入32球，亦是球隊奪得本土三冠王的功臣之一，但一度擔心自己未能入選大軍名單，而他未知今屆美洲盃會否是他職業生涯最後一項大賽，「我一度懷疑自己將不會被主帥史卡朗尼徵召，但美斯在4月曾致電給我，稱我將會入選，所以我感到十分高興可以出戰美洲盃。每次阿根廷國家隊出戰任何賽事亦會受到不少壓力，輕微錯誤足以被淘汰出局。我並不知道今屆賽事會否是最後一次出戰大賽，但我亦希望能夠延續在曼城的表現，全力為國家隊爭取佳績。」

二人多年在場上合作無間，當然希望為阿根廷取得大賽錦標。（Getty Images）

美斯與一眾阿根廷隊友訓練，為即將開鑼的美洲國家盃備戰。（Getty Images）