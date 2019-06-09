【法網】不一樣的女單冠軍　芭迪曾放下網球轉戰板球兩年

法國網球公開賽女單決賽，澳洲的芭迪（Ashleigh Barty）花70分鐘擊敗捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova），首晉決賽便成為大滿貫得主。23歲的她看似順風順水，但誰又感受到她在2015及2016年因減壓而暫時放下網球的決定？現在看來，芭迪當時的決定是今日成功的原因。

23歲的芭迪今屆賽事開出38個ACE為女單之冠，保發球局成功率達81%，晉級路上殺敗過姬絲在內5名美國球手，成為自Margaret Court於1973年後，首個澳洲球手贏得法網單打。但她的故事一反傳統，只因網球在她的心目中不是一切。

芭迪的發球是成為法網冠軍的主要武器。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

芭迪於澳洲昆士蘭出生，2010年14歲的她轉打職業，當時她的成績一般，未曾在大滿貫單打入第三圈，在2014年連雙打成績回落，令她在2014年美網後轉打板球，當時她說「網球是孤獨的運動（lonely sport）」。於是，芭迪代表布里斯班 Brisbane Heat出戰多場職業賽事，芭迪面對39球擊中37球，是隊中得分最多球員。

Meet Ashleigh Barty of @HurricanesWBBL , who recently made it to the Finals of French Open 2019. How cool is that? 😍 #FrenchOpen pic.twitter.com/yAATWjW2Tw — Female Cricket (@imfemalecricket) 2019年6月7日

芭迪性格冷靜，這已是捧盃後最激動一刻。（Getty Images）

芭迪在2016年回到網球場，之後贏取4個錦標。法網捧盃後，被記者問到有沒有想過一度離開網球後，可以成為大滿貫女單得主？芭迪直言︰「絕對沒有，若我一直打下去，也不知道會否有這樣好的結果，這是我一生人中最好的決定。「我要暫停一下，過正常的生活，因為網球生涯絕不平凡。」

芭迪一度離開網球，誰又想到會成為大滿貫得主？（Getty Images）

奪冠過後，芭迪人生視野不再一樣，「令我找到新的信念及屬於頂級的水平。」從未想過捧起法網冠軍的芭迪，在下期女單世界排名將升上第二。

網球不止是力量、技術的比併，成功與失敗之間，心態往往被忽略。