【法網】拿度費達拿第39次對決　泥地王直落三盤過關晉決賽

法國網球公開賽男單4強，世紀對決由拿度以直落三盤勝費達拿，近7次首勝宿敵，於周日的決賽力爭3連冠。

泥地王拿度在法網勝率達98%，今場為自2011年後首度於法網對決老對手費達拿，集中程度比之前幾場有過之而無不及。即使費達拿上網意識強，拿度開局便穿越球打破費達拿發球局，費達拿一度破發追平，但關鍵時間拿度不論底線或網前都略比費達拿佳，以6︰3取得第一盤。

拿度及費達拿曾於網前較技，打來像羽毛球，由拿度勝出這一分。（Getty Images）

拿度VS費達拿（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

次盤比賽時風很大，不止球折2吹得滿面都是泥土，也「吹走」部份貼邊界的球。戰至4︰4費達拿發球局頭三球極高水平，以40︰0領前以為可順利保發，但拿度未有屈服，追到費達拿的短波又打錯腳得手，連取5分破發，兼保住發球局6︰4再下一城。拿度在第3盤優勢更明顯，以6︰2取勝，盤數3︰0挫費達拿入決賽，對祖高域或添姆勝方。

法網 Now670直播 女單決賽 6月8日8︰30 男單決賽 6月9日8︰30

比賽時曾有大風，吹起泥土。（Getty Images）

今場是二人第39次對賽，拿度以24勝15負佔先。自2015年費達拿及拿度6次對決都由費達拿勝出，今場拿度終打破6連敗之勢。二人16次於泥地對決，只有兩次由費達拿於1000分賽事勝出，對上一次已數到2009馬德里賽，今場過後歷來6次於法網都由拿度勝出。

費達拿今場表現不差，無奈拿度於泥地更高一籌。（Getty Images）

8號種子澳洲的芭迪（Ashleigh Barty）及捷克的年青球手禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）分挫安妮絲慕娃（Amanda Anisimova）及干達，二人皆首晉法網女單決賽。

23歲的芭迪歷來大滿貫最佳戰績為今年澳網8強，之前只曾在法網打入次圈。（Getty Images）