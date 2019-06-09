【法網】芭迪僅70分鐘輕鬆封后　相隔46年澳洲女球手再揚威法網

今年法國網球公開賽女單決賽由兩名大滿貫決賽「新丁」包辦，結果澳洲的芭迪（Ashleigh Barty）與捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）打了70分鐘，就以盤數2：0封后，相隔46年再有澳洲女球手在法網捧盃。 另外，昨日（7日）因天雨影響未能完成的男單4強，祖高域鬥添姆一戰再受天雨而暫停超過1小時，二人力戰5盤之下，添姆以3：2擊敗祖高域，將與拿度上演去年決賽「翻版」。

今年法網女單「大吹冷風」，4強由4名未曾奪大滿貫的球手包辦，換言之今年賽事肯定產生新一個大滿貫錦標得主。來自澳洲的8號種子芭迪及年僅19歲的禾祖奧蘇娃同樣首度躋身大滿貫單打決賽，二人過去兩度交手，均由現年23歲的芭迪勝出。

初嘗大滿貫錦標滋味的芭迪，親吻獎盃慶祝。（Getty Images）

芭迪（右）與禾祖奧蘇娃爭奪個人首項大滿貫錦標。（Getty Images）

論經驗，芭迪比禾祖奧蘇娃略勝一籌，始終她曾在四大滿貫的雙打賽事躋身決賽。論表現，禾祖奧蘇娃是役入局較熱，首盤首個發球局便失守，由芭迪破發；即使她放短波欲打亂芭迪的節奏，但芭迪做足準備回擊，禾祖奧蘇娃更一直受制於芭迪強勁的底線抽擊，錄得不少無壓力失誤，首盤3個發球局均被對手破發，先輸1：6。

芭迪擊敗禾祖奧蘇娃後，大感難以置信。（Getty Images）

芭迪首盤表現突出，悉數打破對手發球局，僅以半小時拿下首盤。（路透社）

禾祖奧蘇娃次盤開段仍未保住發球局，但她隨即在芭迪的發球局施壓，二人拉鋸超過7分鐘，芭迪幾經辛苦力保發球局，鞏固領先優勢。第二盤的戰情比首盤緊湊，禾祖奧蘇娃雖然首度在發球局拿下局分，但一直未打破芭迪的發球局。芭迪領先5：3時，不斷向禾祖奧蘇娃的發球局施加壓力，結果再度破發，直落兩盤6：1及6：3獲勝，以1小時10分鐘贏得今年法網的女單冠軍。

芭迪延續二人交手不敗的紀錄，3戰全勝。（Getty Images）

芭迪面對禾祖奧蘇娃多變的打法，她有高質素的回擊。（Getty Images）

法網女單決賽全場數據逐格睇（按圖放大）

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23歲的芭迪今年初於澳網首次打入大滿貫單打8強，如今於法網再進一步，奪得個人首項大滿貫單打錦標。史杜素（Samantha Stosur）是對上一個贏得大滿貫冠軍的澳洲球手，上一位揚威法網的澳洲女球手，更要數到1973年的名宿瑪格麗特寇特（Margaret Court），芭迪遂成46年後首個在法網封后的球員。

年僅19歲的禾祖奧蘇娃雖然屈居亞軍，但仍創下職業生涯的最佳大滿貫戰績。（Getty Images）

另外，原於昨日（7日）緊接拿度與費達拿一仗上演的男單4強，祖高域與添姆打至第三盤中段受天雨影響，延至今日女單決賽前再戰。二人打成盤數1：1，添姆在暫停前再度打破祖高域的發球局。雖然祖高域率先破發，一度追成4：4，添姆其後力保發球局，更在最後一局把握機會破發，以一盤7：5再次領先。

雖然「一哥」祖高域在第四盤開局即時打破添姆發球局，但二人今盤皆未好好「保發」，互相兩度打破對方發球局，添姆及後再度失守，祖高域以7：5扳平，賽事進入決勝盤。

添姆與祖高域的4強戰在女單決賽前繼續進行。（路透社）

進入決勝盤，祖高域在自己發球局連續3次非受壓失誤，添姆把握機會並穩住發球局，局數領先4：1，但賽事再度因天雨影響而暫停超過一小時。復戰後祖高域改變打法，在網前向添姆施加壓力，並多次截擊得手，再度破發追平，但他之後犯錯，縱然添姆在關鍵時刻「手緊」，但他於最後一局破發，結果以6：2、3：6、7：5、5：7及7：5力克祖高域，將與拿度上演去年法網決賽「翻版」。