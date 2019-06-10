【歐聯】闖草地俄模預計30歲賺夠退休　「工作機會多不勝數」

《英國太陽報》訪問歐聯決賽闖入球場草地的22歲俄羅斯女模Kinsey Wolanski，她表示對事件絕不後悔，又指今次賺取的人氣及工作機會，助她足以30歲便退休。Kinsey Wolanski更暗示獲利物浦球員短訊調情。

俄羅斯女模Kinsey Wolanski在利物浦2︰0勝熱刺的歐聯決賽中，上半場闖入球場草地，事後被罰款1.5萬歐元（約13.2萬港元）。但她IG的追隨者由30萬增至290萬，而且男友經營的限制級網站Vitaly Uncensored賺取355萬歐元廣告費。

Kinsey Wolanski對「一戰成名」毫不後悔，相信歐聯決賽為她完成30歲退休的夢想︰「到我30歲時相信已儲夠錢退休，歐聯決賽闖入場幫到我，預計之後會有更多時衝入場。事後我由30萬IG追隨者增至200萬以上，這是金錢不能買的。我突然名震全球，工作機會多不勝數，我相信沒有傷害任何人，只是帶來趣味罷了。」

Wolanski男友賺355萬歐元，相信可補助她的罰款。（Getty Images）

球迷以外，球員也主動聯絡Kinsey Wolanski︰「我不會透露任何名字，只能說有些利物浦球員賽後傳來短訊。當中一人傳來一個心心emoji，再說『我在比賽時見到你』。我不知道他們是誰，直至我看到他們的profile。不過我沒有回應，因已有男朋友了。」