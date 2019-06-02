【歐聯決賽】俄模闖球場阻熱刺鬥利物浦　幫男友賺3100萬廣告費

利物浦2：0擊敗熱刺，第6度捧起歐聯，期間有女球迷闖入球場，令賽事一度暫停。網民極速起底，發現這名俄羅斯模特兒的超性感泳衣，印上了男開設的網站名字，疑似是博宣傳。雖然這名模特兒已經表示自己是為了高興而做，但有外國傳媒指出其男友網站因為她的舉動，已經賺到了400萬美元廣告費（約3135萬港元）。

在比賽進行了20分鐘左右，一個大膽女球迷衝進了球場，更跑到中圈內，令球員都目瞪口呆，比賽一度要中斷。女球迷穿得非常暴露，黑色連身高叉泳衣上印有白色字，擾攘一輪後女子最終由保安人員驅逐離場。原來她是22歲俄羅斯女模Kinsey Wolanski，男友則是以限制級惡作劇出名的網絡紅人Vitaly Zdorovetskiy，他曾在2014年因為在決賽德國對阿根廷闖入球場，禁止參加大型運動賽事，但他在自己instagram上載圖片，指自己偽裝成功混入球場。

Wolanski被帶出球場。（Getty Images）

Wolanski男友自拍入場證明。（網上圖片）

Wolanski的IG由本來23萬人追蹤，在短短一晚間飆升至230萬人，但或許其衣著太暴露，IG帳戶遭封鎖。不過據體育商業相關記者Darren Rovell，其男友Zdorovetskiy多得她的出位行為，限制級網站Vitaly Uncensored因此收到400萬美元的廣告費，絕對是大賺一筆，令人質疑Wolanski所講的「為了一生都記住而做瘋狂的事」，只是為了幫男友網站作宣傳。

Wolanski IG已被封鎖。（Getty Images）

網民惡搞：唯一突破VVD的人

Wolanski亂入球場，走到利物浦後衛華基爾雲迪積克（VVD）身後。雲迪積克已經64場比賽，單對單的情況下未曾輸過，令到網民都紛紛指Wolanski是現時唯一一個可以突破雲迪積克防守的人。又有球迷指，Wolanski闖入球場帶來的衝擊，遠比今仗復出的熱刺射手哈利卡尼大。卡尼今仗觸球不及40次，只得一次起腳機會，未能領熱刺前線衝擊VVD領銜的「紅軍」防守。