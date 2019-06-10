【棒球．MLB】紅襪一代重炮於家鄉遭槍擊　手術後已過危險期

紅襪周一（10日）發聲明，指一代「重炮」柯迪斯（David Ortiz），於家鄉多明尼加共和國首都聖多明哥一間娛樂中心受到襲擊，背部中槍受傷，接受手術後情況穩定，未有生命危險。

紅襪聲明寫道：「日前我們得到柯迪斯在多明尼加共和國的消息。David的家人已確認他的背部近腹部位置中槍，在聖多明哥一間醫院接受治理及留院休養。我們已向柯迪斯家人提出援助。」紅襪表示會繼續密切關注柯迪斯情況。美國傳媒指，柯迪斯在一家娛樂中心消遣，坐在路邊位的他被乘電單車的槍手從後打中，同行的友人、電視主持Jhoel Lopez據悉亦中槍，其妻子事後表示情況穩定。

柯迪斯2016年退役。（Getty Images）

柯迪斯父親Leo向當地記者表示，愛兒接受手術後正在休息，子彈穿過腹部，沒有器官受損，醫生都認為柯迪斯可全面復原。另一紅襪傳奇投手、柯迪斯的同鄉馬天尼斯（Pedro Martinez）在twitter發文：「聽到你（柯迪斯）沒有生命危險，我安心了。你真是個強壯的人，老友，我急不及待聽到你的聲音。我會為你祈禱，see you soon。」

柯迪斯效力紅襪13年，助球隊3奪世界冠軍。（Getty Images）

柯迪斯的34號獲紅襪榮休。（Getty Images）

柯迪斯助紅襪3奪世界冠軍

現年43歲的柯迪斯在1992年17歲生日後10天，與水手簽下職業球員合約，在小聯盟表現出色，但於1996年被交易到雙城，1997年9月正式亮相大聯盟，02年因未能與球團就薪金達成續約協議，提早解約後與紅襪簽約。

柯迪斯於2004、07、13年助紅襪3奪世界冠軍，更在2013年以.688打擊率、6分打點及兩支全壘打，成為了世界大賽MVP。外號「老爹（Big Papi）」的他在紅襪成為明星級球員，10次成為All-Star、7次奪得銀棒獎、兩次漢克阿倫獎（最佳擊球手）。在紅襪身穿34號的柯迪斯2016年退休後，紅襪翌年為他舉行球衣號碼榮休儀式。