【世界盃外圍賽】澳門棄戰斯里蘭卡出局　梁嘉恆：球員已盡力爭取

世界盃外圍賽亞洲區第一圈明日（11日）上演次回合賽事，澳門將挾首回合主場1：0領先的優勢作客斯里蘭卡，有望史上首度打入第二圈，惟日前澳門足總以斯里蘭卡安全問題為由，拒絕赴斯里蘭卡作賽。 儘管48名澳門代表隊及梯隊球員聯署，以「永不再代表澳門」表決心，要求澳門足總重新考慮作賽，昨晚（9日）眾成年隊球員亦聯署，表明會為自己人身安全負全責，但今日澳門足總終正式申請棄權，比賽取消。 澳門代表隊成員大感失望，效力港超聯球隊理文的梁嘉恆坦言，短期內不會再代表澳門。

包括效力理文的梁嘉恆在內共15名澳門成年代表隊球員，昨晚發出聯署聲明，明言只要可到斯里蘭卡作賽，將為自己的人生安危負全責。梁嘉恆透露，連同他在內的不少球員雖明知機會渺茫，但仍希望自費買機票赴斯里蘭卡：「雖然沒有總會名義下，即使我們有球衣和球員證也無法參賽，更何況球衣在足總手上。」據知，澳門足總主席鍾國榮昨晚曾致電部份球員傾談，惟主要是重申棄賽原因，傾談無果，鍾國榮遂在今午約見澳門代表隊球員。

梁嘉恆（左）在香港落班多年，曾當選澳門足球先生。（資料圖片）

同時間，斯里蘭卡足總今日下午（10日）按程序召開賽前記者會，席上只得斯里蘭卡職球員及足總成員，足總代表在記招上直言：「我們按程序進行所有安排，也在等待澳門去到球場操練，但目前我們仍在等待澳門足總的回應，等待他們提供球隊抵達的時間。至今為止，澳門足總仍未遁正式渠道聯絡我們。」當時澳門未向亞洲足協正式申請退賽，仍有轉機。

斯里蘭卡如常進行賽前記招，當時表明未收到澳門正式申請退賽，會如常準備賽事。（影片截圖）

斯里蘭卡進行賽前記招後 澳門即申請退賽

不過，在鍾國榮與球員商談後不久，斯里蘭卡足總即在其Facebook專頁宣布，國際足協及亞洲足協已確認澳門正式棄權，意味澳門將自動以0：3落敗，總比數亦1：3出局，成為第一支由2022年世界盃出局的球隊。梁嘉恆指，足總應是在斯里蘭卡的賽前記招結束後，才正式申請退賽，說到球員與鍾國榮的討論，他亦頗感不快：「他說自己在斯里蘭卡有朋友，說我們一抵達，就可能會有恐怖襲擊。」梁嘉恆又指，主席在整個討論過程中不斷「兜圈」：「提出的所有問題，對方都兜圈回應，我們隊長提出，若球員自簽生死狀又如何？主席未能回應。」他認為，澳門足總早有定案，亦對於澳門體育局從未就事件發言感奇怪。

澳門代表隊每年均與香港合演港澳埠際賽。（資料圖片）

梁嘉恆感已盡最大努力 「事件對澳門形象負面」

澳門足總始終決定棄賽，梁嘉恆稱作為球員已盡最大努力：「我覺得我們作為球員，爭取到最後一刻，已盡最大努力，就算做了這麼多，即使自己買機票都踢不到，過程算是無悔。」包括梁嘉恆在內的48名澳門成年代表隊及梯隊球員，早前曾稱若澳門足總堅持棄權，將不再代表澳門參賽，至今事情已有結果，「嘉恆」坦言：「我自己短期內不會再代表澳門隊，因為這件事對澳門足球員或澳門的國際形象，都是負面的，自己都想冷靜一下。」他亦指出，澳門今次棄賽後，或要面對禁賽的處分，但「刑期」不得而知。