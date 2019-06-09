【世界盃外圍賽】澳門足總拒放行作客斯里蘭卡　球員聯署盼現轉機

澳門力爭隊史首次晉身世界盃外圍賽第二圈，但因斯里蘭卡政局不穩，有機會未能在周二如常進行次回合。澳門足總在FB宣布決定放棄前往斯里蘭卡之次回合賽事，令澳門一隊、U23、U18數十名球員聯署請求當局盡力讓這場賽事如期上演，更以「不接納將永遠退出澳門隊」以表決心。然而亞洲足協仍未收到澳門棄權的通知，仍有「轉彎」餘地。

2022世界盃亞洲區外圍賽預賽首回合，首回合因澳門運動場維修，加上政府未能提供其他場地，澳門無緣主場轉戰珠海。他們憑杜蘭迪入球，以1︰0勝斯里蘭卡。澳門力爭隊史首次晉身世界盃外圍賽第二圈，卻因斯里蘭卡政局不穩而前程未明。斯里蘭卡4月出現恐怖襲擊，258人死500人傷，當地在學校、醫院等地加強安全措施，5月22日把國家緊急狀態延長1個月。

澳門足總曾提議亞洲足協把次回合改到中立場舉行，但遭對方多番拒絕。澳門政府把斯里蘭卡列於旅遊警示地區第二級，即「對人身安全的威脅已提升，計劃前往該地旅遊或已身處該地的澳門居民此刻應對行程重新作出考慮。建議避免非必要的行程」。

澳門力爭隊史首次晉身世界盃外圍賽第二圈。（網上圖片）

原訂澳門隊在周日出發，至周六下午3時半澳門足總向球員宣布放棄行程，昨晚澳門足球總會（Macau Football Association）於Facebook宣布，「鑑於本會未能確保球隊全體人員的人身安全，經過慎重考慮故決定不會派隊前往斯里蘭卡參賽。」澳門《力報》訪問澳門足總理事長鍾國榮，後者強調以球員安全理由為先，逼於無奈作出這樣的決定︰「保險公司不受保，當地仍有戒嚴令，試問作為總會，真的可以用球員生命安全去冒險嗎？」

若澳門最終棄權不戰而敗，判輸0︰3後將以兩回合計1︰3出局，不過澳門足總仍未正式向亞洲足協提出棄權，事件仍有轉機。

澳門首回合未能於主場出戰，次回合更可能棄權。（網上圖片）

澳門足球隊24名一隊球員、11名U23球員及13名U18球員周六晚發聲明，表明球員都願意及希望到斯里蘭卡踢世界盃外圍賽，又請求澳門特別行政區政府，和澳門足球總會接納球員的意願，並尋求方法使澳門足球隊能參與第二回合的比賽。聲明用詞語氣強烈，更表示如不接納請求，聯署的球員將不會再代表澳門特別行政區足球隊作賽。

澳門足球總會周六晚宣布不會派隊作客斯里蘭卡。（澳門足球總會 fb）

斯里蘭卡足總理事長Jaswar Umar回應事件，稱對所有球隊而言，可以在主場球迷前比賽極其重要，而且今場更是4年一度参世界盃外圍賽，意義更加特別。他表示斯里蘭卡符合國際足協及亞洲足協保安要求，國際足協接納繼續於斯里蘭卡主場舉行次回合。他又謂斯里蘭卡現時是安全國家，中國已把到斯里蘭卡外遊警示調至安全級別，印度總理莫迪近日亦到訪，可見安全不成問題。他期望澳門可如期到訪當地及作賽。