【世界盃外圍賽】澳門足總重申退賽因考慮安全　梁嘉恆感不被尊重

澳門力爭隊史首次晉身世界盃外圍賽第二圈，但因斯里蘭卡政局不穩，有機會未能在周二如常進行次回合。澳門足總今天開記者會，重申基於安全為先而無奈退賽。澳門立法會議員蘇嘉豪下午聯同部份澳門足球隊球員張海山、何文輝、梁嘉恆、林毅東回應。

2022世界盃亞洲區外圍賽預賽首回合，澳門在中立場以1︰0擊敗斯里蘭卡，次回合原訂於斯里蘭卡周二上演。不過斯里蘭卡4月出現恐怖襲擊，澳門足總曾提議亞洲足協把次回合改到中立場舉行，惟遭多番拒絕。澳門政府把斯里蘭卡列於旅遊警示地區第二級，周六下午澳門足總向球員宣布放棄行程，雖然澳門仍未正式向亞洲足協提出棄權，但情況不變的話，澳門將會不戰而敗，判輸0︰3後將以兩回合計1︰3出局。

澳門首回合未能於主場出戰，次回合更很可能正式棄權。（網上圖片）

澳門足總今天開記者會，解釋不派隊到斯里蘭卡戰世界盃外圍賽次回合原因，是因為無法確保球隊人員安全。澳門足總理事長鍾國榮理解球員聯署的想法，但因斯里蘭卡局勢不穩而無奈退賽，希望球員及社會理解。他表示就算日後被處分，澳門足總仍會接受。

國際足協官網內，周二斯里蘭卡對澳門之戰仍未被取消。（網上截圖）

澳門議員蘇嘉豪與部份澳門足球隊球員張海山、何文輝、梁嘉恆、林毅東回應事件。蘇嘉豪以個人身份表達極度失望，形容事件是澳門足球的恥辱。他表示斯里蘭卡足總已承諾24小時以最高規格保護澳門隊，但足總在記者會上沒有回應此事，質疑澳門足總不信任國際足協，「係咪全世界都唔安全，只有澳門足總最安全呢？」

效力香港球會理文的梁嘉恆稱作為一個澳門足球員，認為事件是羞辱，他不敢對人說自己是澳門球員，因「連自己地方也不尊重自己球員」。借今次記者會，梁嘉恆想為澳門球員討回公道，「球員仍然很想到斯里蘭卡比賽。雖然今次我不能踢，但若晉級可出戰下一輪小組賽，有機會戰至下年3月，到時我或可以參與。希望澳門足總可考慮清楚。」他重申若今次棄權的話，自己將不會再代表澳門隊。

澳門官方對斯里蘭卡、埃及與土耳其的旅遊警示評為第二級。（網上截圖）

另一澳門代表張海山指，澳門足總一直未有就斯里蘭卡政局不穩問題與澳門球員商量，至踢完首回合仍只有球員間互相表態，「直至周六下午與球員的會議……其實不是會議，是通知，球員沒有選擇權，對足總的決定很失望，感到球員的努力被抹殺。」林毅東自言加入澳門隊只有一年，一心只為澳門效力︰「球員都不介意到斯里蘭卡比賽，就算要簽文件，即使有生命危險、財政損失、受傷等也願意承擔。」

至於何文輝表示球員的夢想是參加國際賽，「希望見識其他地方的足球。但今次事件後或會被停賽，恐怕影響澳門足球發展。」