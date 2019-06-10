【西甲】馬體會星散　傳奧比歷欲轉戰英超　開腔談留隊條件

馬德里體育會今夏有不少球員離隊，盧卡斯靴南迪斯、高甸、桑法蘭都離隊，基沙文又宣布離隊，馬體會未來佈滿疑問。 最近傳出，門將奧比歷亦有離心，這名斯洛文尼亞守門員對傳聞作出回應。

馬體會今夏有多名球員離隊，除了在3月已確認轉投拜仁慕尼黑的盧卡斯靴南迪斯外，高甸、桑法蘭及菲臘比路爾斯亦已宣布離隊。基沙文雖然去向未明，但早前曾呼籲球迷要有耐心，會盡快公布會轉投哪支球隊，只笑說不會是碧咸創辦的MLS球隊Inter Miami CF。

奧比歷被傳有離心。（Getty Images）

奧比歷指只要球會的野心與自己的仍然一樣，就會繼續留隊。（Getty Images）

多人離隊下，馬體會戰力定有影響，有傳奧比歷質疑球會競爭力，有意離隊，而且首選是英超的曼聯，外國傳媒亦指出PSG亦希望收購這名斯洛文尼亞國腳。與馬體會續約到2023年的奧比歷克，近日接受訪問時表示留隊條件。這名26歲門將說：只要馬體會與的志向仍是相，我就會繼續留隊。我（續約）留隊就是因為大家理念仍是一致。」

奧比歷曾助馬體會贏得歐霸盃冠軍。（Getty Images）

協助馬體會贏得2017至18年歐霸冠軍的他又說：「因為有主力球員離開，有人開始認為球隊的競爭力有變，但我肯定球會將盡力簽入高質球員。當我續約時，我們已談過球會未來發展，他們給了我保證，他們的野心不會變。」

奧比歷希望基沙文離隊的話會到其他國家落班。（Getty Images）

「不想跟基沙文對壘」

基沙文離隊近乎事實，奧比歷對多年戰友離開有這樣的見解：「他是我的朋友，但不代表我要去改變他我想法，我祝他一切順利。」早前曾傳出基沙文下一站或會是巴塞隆拿，但奧比歷希望不會在球場與基沙文為敵：「如果我留在西班牙，我希望他會走到其他國家，我不想與他對壘。不過，如果我們都留在西班牙亦不會有什麼問題，因為我喜歡跟世界上最佳的球員比拼。」

奧比歷於2014年以1600萬歐元轉會費，由賓菲加轉投馬體會。他曾於2015至16年歐聯與「床單軍團」，殺入歐聯決賽，但最終不敵同城的皇家馬德里。奧比歷及馬體會在2017至18年歐霸盃決賽，以3：0擊敗法甲球隊馬賽捧盃，為奧比歷加盟後一大主要錦標。