【轉會】皇馬簽文迪極速完成第五宗收購　史上最高單季轉會支出

皇家馬德里成為今夏動作最快的球會，昨天落實以4800萬歐元簽入里昂左閘費蘭特文迪，成為今夏第五簽，暫時收購5人的轉會費已達3.03億歐元，為球會史上最高。

法國主帥迪甘斯日前爆出里昂左閘費蘭特文迪將加盟皇馬，昨天成為事實，皇馬官網透露以4800萬歐元加500萬的浮動獎金簽約6年。根據OPTA數據，文迪近兩季有102次盤扭過人，是法甲後衛之冠，於歐洲五大聯賽僅次韋斯咸的馬蘇亞古及祖雲達斯的簡些路。文迪不止可勝任左、右閘、也可推前踢左翼衛或左中場，對施丹陣式的靈活度極有幫助，而且他低調的性格及賣力的態度，相信能與夏薩特合作良好。

費蘭特文迪盤扭出色，加上防守時賣力，有力與馬些路爭正選。（網上圖片）

皇家馬德里今季新收購，最便宜的是…（按圖放大）

文迪在社交網站表示︰「很榮幸與世界最大球會簽約，而且與能推動自己進步的教練（施丹）共事。謝謝里昂的主席、球員、球迷和一切，祝福你們。」

連同之前4將，今夏皇馬已花掉3.03億歐元轉會支出，為皇馬史上單季最高轉會支出，只略低於較近4季總和（去季1.63億歐元、前季4050萬歐元、2016/17球季3000萬歐元、2015/16球季8500萬歐元，前4季總計3.18億歐元）。