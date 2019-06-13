【李宗偉掛拍】祝福林丹五戰奧運　多謝所有馬來西亞人

36歲的馬來西亞羽毛球手李宗偉去年患癌，曾嘗試復出不果，今天宣布掛拍退役。他在記者會中向馬來西亞人致謝，又有機會以團長身份帶領馬來西亞戰2020東京奧運。

李宗偉2018年7月證實患鼻咽癌，與家人赴台灣治療兩個月後已康復，他在年初投入一周三天的訓練，希望趕上東京奧運計分賽事，但未能如願，過去6周「拿督」已沒有出現在訓練場。經考慮後李宗偉今天開記者會，宣布掛拍。

李宗偉宣布退休時，在記者會落淚。（資料圖片）

林丹李宗偉相爭相知 經典回顧（按圖放大）

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「這是困難的決定，因為我愛羽毛球，但健康更重要。我想多謝很多人，KBS、ISN及教練，我也想多謝所有馬來西亞人。」李宗偉再提到妻子︰「是時候休息一下，與妻子黃妙珠度蜜月。」馬來西亞青年及體育部長賽沙迪已提名李宗偉，後者或會以團長身份帶領馬來西亞戰2020東京奧運。

李宗偉在記者會初時冷靜，但不久就雙眼通紅。（資料圖片）

李宗偉告別記者會上，當然提到宿敵林丹︰「祝福林丹，希望他可以第5度出戰奧運。」李宗偉否認提早通知林丹掛拍的決定，他順道多謝中國球迷，也預示未來出席羽毛球宣傳活動時，會再見中國球迷。

李宗偉歷來取得3面奧運銀牌。（資料圖片）

李宗偉宣布退役記者會片段：