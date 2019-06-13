【李宗偉掛拍】伍家朗祝福李宗偉完全恢復　佩服維持佳態戰至36歲

李宗偉掛拍，令羽毛球壇都為之惋惜。香港男單一哥伍家朗指身體健康最重要，祝福李宗偉未來有更好的生活。

香港的伍家朗歷來9次對李宗偉輸了8次，唯一一次破宿命是2017年中國賽8強，激戰68分鐘伍家朗以21：12、15：21及21：19取得首次勝利。對於李宗偉今天掛拍，伍家朗稱可惜︰「李宗偉是當今羽毛球壇的代表人物，最後未能上演完美謝幕，球迷、球員都有遺憾。不過始終身體健康才是最緊要，祝福李宗偉未來有更好的生活，最重要是身體可完全恢復。」

李宗偉退休，不少球迷都送上祝福。（資料圖片）

與林丹相知相鬥二十載 永恆羽壇經典「林李大戰」（按圖放大）

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被問到最深刻一場林李對決，伍家朗心目中是2016奧運4強，「這場是二人最後一次在奧運會交鋒，連羽毛球界以外的人也會留意這場大戰，我也在巴西現場觀看，睇到我好緊張。好多球迷都想李宗偉取勝，最後他可以突破林丹。」

伍家朗稱李宗偉長時間保持最高水平，是值得參考的地方。（資料圖片）

伍家朗認為李宗偉的鬥志及紀律，是羽毛球員都要欣賞的地方︰「自己如有能力打到36歲當然最好，試問有多少人可以多年都保持最高狀態？這是值得向李宗偉學習的地方。」