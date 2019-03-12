【單車】三屆世界冠軍卡特林自殺逝世　悼念年輕單車比賽狂人

2018年3月1日場地單車世界錦標賽，美國女子隊成功在團體追逐賽三連霸，四位車手之中三人仍只是20出頭，她們強勢邁向終極目標：2020東京奧運金牌。 正當一切似乎毫無懸念之際，一年後突然傳來主力卡特林（Kelly Catlin）驟然離世的消息，繼禾高因炒車癱瘓後，單車界再次失去一顆耀目明星。

遇上單車 一生最美麗意外

卡特林自小多才多藝，小提琴、畫畫、運動樣樣皆精，更是「學霸」一名，數學和中文本科畢業後，正在史丹福大學研究院修讀。單車，原本並不在她的人生計劃之內。

據悉她曾是賽跑選手，17歲那年，因為跑步期間受傷，才開始踩單車作為復康手段。她的三胞胎兄弟哥林（Colin Catlin）稱，卡特林最初對單車不大感興趣，「但之後她開始贏得獎牌，她喜歡贏得獎牌。」

轉項後她進步神速，最初玩山地單車，2015年1月轉攻場地賽，1年後已是世界冠軍，即使2016里約奧運她和隊友不敵三度打破世界紀錄的英國隊只得銀牌，已是了不起的驕人成就。

卡特林年紀輕輕已是三屆場地單車世錦賽冠軍，可惜最終自殺身亡。（視覺中國）

卡特林（右一）是美國女子團體追逐賽主力，曾連續三年與隊友奪得世界錦標賽冠軍。（Getty Images）

曾來港蟬聯世錦賽冠軍

2017年她跟隊友戴嘉特（Chloe Dygert）、華倫堤（Jennifer Valente）和吉斯特（Kimberly Geist）來到香港，蟬聯團體追逐賽世錦賽冠軍，1年後4人在新西蘭寫下世錦賽三連霸。

卡特林不止在團體賽表現突出，她在個人追逐賽同樣具體上乘作戰能力，2017和18連續兩年得到世錦賽季軍。

戴嘉特22歲、卡特林23歲、華倫堤24歲，只有吉斯特年過30，這支美國隊正如旭日初升。盡攬獎牌和紀錄，甚至在東京奧運登上頂峰，看來只是時間問題，變故卻出現得突如其來。

卡特林在個人賽同樣具備戰鬥力，2017年在香港舉行的世錦賽，隊友戴嘉特（中）掄元，她（右）也得到第三名。（Getty Images）

重傷過後，卡特林開始有自毀傾向，她向家人以電郵申訴時刻渴望參加單車比賽。（視覺中國）

炒車斷手腦震盪 無法修復的後遺

去年她不幸接連遇上炒車意外，先是10月撞斷手臂，然後12月導致腦震盪，她的三胞胎姐妹克里斯汀（Christine Catlin）說意外後遺對卡特林影響至深，「她不能再像以往般訓練得那麼好，有嚴重頭痛並開始對光線異常敏感」。

不知是否因意外直接導致，還是連串後遺症引發，卡特林患上抑鬱症。今年1月，她寫了一封電郵詳細訴說她時時刻刻也想着單車比賽，克里斯汀憶述，「她有自殺傾向，想法極度負面，甚至去到虛無主義。收到那封電郵後我們立即報警，那次他們及時趕到救回了她。」這一次，沒有人能把她救回。

她父親馬克（Mark Catlin）傷感地說，意外後「她不再是我們認識的那個凱利（卡特林名字）。她說話時像個機械人，我們可以跟她說話，但不禁莞爾：『我們的凱利身上到底發生了什麼事？』」

「沒有一分鐘我們能夠不去想她，不去想她應該可以擁有的美妙人生。」馬克坦言，如果可以選擇的話，他寧願用自己的生命換回卡特林的。曾經，卡特林計劃將來跟隨父親步伐，當上病理學家之路。馬克認為，過度訓練、壓力和抑鬱症，加上未能完全理解腦震盪的後遺症，終令女兒踏上不歸路。

美國女子單車隊在里約奧運團體追逐賽得到亞軍，原本她們劍指東京奧運金牌。（Getty Images）

戴嘉特（左三）與卡特林（左二）為美國隊中的室友，感情要好，前者撰文悼念對方時，仔細記述兩人相處點滴和趣事，希望大家記住她的獨特一面。（Getty Images）

美國隊前途難料

跟性格外向張揚的「禾高女王」相反，23歲的卡特林沉靜低調，甚至帶點孤癖，即使跟隊友一起出國比賽，安檢過後至到上機的一段時間她會消失在人群視線外。即使已是三屆世界冠軍，她還是依然故我。

跟她同房的隊友戴嘉特撰文悼念卡特林時，說起她的種種怪癖和趣事，又讚揚她的幽默感，即使性格南轅北轍，無損兩人深厚情誼。

今年2月底至3月初在波蘭舉行的場地單車世錦賽，香港「牛下女車神」李慧詩大放光芒連奪兩件彩虹戰衣， 2016至18年連續3年稱霸團體追逐賽的美國女子隊，卻在卡特林和戴嘉特因傷缺陣下，第一圈已黯然出局，冠軍由澳洲隊取之代之。時隔1月個月，主力之一的卡特林更驟然離世，美國隊能否在短時間內及時重組，頓成疑問。

戴嘉特（左）在個人社交帳戶上載與卡特林（右）的合照，「我們會永遠懷念你，凱利願你安息」。（戴嘉特Instagram）

最後博客藏玄外之音？

上月為美國單車雜誌《Velo News》撰文時，卡特林字裏行間流露自己在當運動員與學業之間難以平衡之苦，「作為研究生、場地單車手和職業公路賽單車手，我感覺需要借助時空旅行來完成一切，但事情依然會在裂縫中溜走。」

「你可能預期我會說一些類似『時間管理就是所有』或是如『身為學生令我成為一個更優秀運動員』這種親切正面的口號，畢竟我能令所有事情也完滿順利，對不對？當然某程度上那也是正確的，不過真相是，大部分時間我不能令所有事情也行得通。」

一年之內，單車賽場失去禾高和卡特林兩名世界冠軍，相信會再次引發場地單車運動的高風險問題，在運動安全系數得以提升之前，但願各位車手出入平安，不要再有如此令人黯然神傷的下一次。