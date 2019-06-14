【西甲】夏薩特家人陪同亮相班拿貝　「效力皇馬是兒時夢想」

比利時球星夏薩特終於加盟「銀河艦隊」皇家馬德里，他首度亮相於班拿貝球場，與一眾皇馬球迷見面，更表示加盟皇馬是他小時候的夢想。皇馬在今個轉會窗已成功羅致夏薩特及盧卡祖域等4位球員，但皇馬球迷仍未滿足，希望另一位超級球星加盟球隊。

西甲勁旅皇家馬德里在今年3月由施丹重掌球隊，仍然只能以聯賽第3位完成賽事，經歷四大皆空的球季後，「銀河艦隊」在今夏的轉會窗積極擴軍，力圖下季重振聲威。

夏薩特與皇馬會長佩雷斯一同手持印有夏薩特名字的皇馬球衣合照。（Getty Images）

夏薩特的父母及弟弟亦有到場，祝賀夏薩特加盟皇馬。（Getty Images）

夏薩特的名字一直與皇馬扯上關係，該名比利時球星領車路士奪得歐霸冠軍後，發表告別宣言，正式離開效力7年的倫敦球會。夏薩特毫無懸念地轉投皇馬，並簽約5年。

夏薩特終於披起期待已久的皇馬球衣，首度於班拿貝球場現身，與在場近5萬的球迷見面。夏薩特穿上未有號碼的皇馬球衣，首先以西班牙語向在場球迷打招呼，加上施展自己的球技作見面禮，一眾皇馬球迷當然為之若狂。

夏薩特穿上的皇馬球衣未有印上號碼。（Getty Images）

夏薩特首度現身班拿貝，當然施展球技作見面禮。（Getty Images）

夏薩特表示加盟皇馬是夢想成真，並希望為銀河艦隊寫下歷史新一頁，「效力皇馬是我的兒時夢想，如今我只是夏薩特，我會努力嘗試成為銀河艦隊的一分子。施丹一直是我的偶像，如今可以成為他麾下的一員，亦令我相當雀躍。我認為28歲是適合的時機加盟皇馬，我希望以我的能力為球隊帶來最多的錦標，盼創下球隊的新一頁。」

夏薩特深受球迷歡迎，更走向場邊與他們自拍。（Getty Images）

皇馬在今夏轉會窗已先後羅致洛迪高高斯（Rodrygo Goes）﹑艾達米列達奧（Eder Militao）及盧卡祖域（Luka Jovic），加上夏薩特合共4人，但似乎未能滿足一眾皇馬球迷。在場的近5萬球迷在夏薩特現身前，不斷高呼巴黎聖日耳門球星麥巴比的名字，希望該名法國球星可以成為皇馬的另一位新兵。