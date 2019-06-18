【東京奧運2020】種四萬植物營造溫暖氛圍　盼成幼童珍貴成長回憶

東京奧組委公布東奧植樹計劃，由小學生負責栽種四萬棵植物，放置在東奧和東殘奧各個比賽場地，塑造溫暖和色彩繽紛的環境歡迎來自世界各地的觀眾。

東京奧組委於周一（17日）宣布東京奧運植樹計劃詳情，鼓勵小學生參與種植東京奧運和東京殘奧賽事場地所需的植物。學生可在種植時加入個人信息，讓觀眾在等候入場時觀賞。這些植物會取代傳統間隔，在觀眾入場範圍提供自然屏障。主辦方更希望植物能令觀眾感到受歡迎和溫暖。

四萬棵植物冀營造溫暖氛圍，成幼童重要成長片段。（東京奧運官網）

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處理植物方面，賽事進行期間將有義工負責照顧。賽後，現暫定將植物交回所屬學校或用紀念品方式將它們轉交義工及大會工作人員，以答謝他們的參與和付出。

以東京奧運之名，日本小學生栽植植物。（東京奧運官網）

東京奧運組織委員會警備局長岩下剛（Tsuyoshi Iwashita）解釋植樹計劃的原意：「保安一向給予觀眾嚴肅的印象，與賓至如歸對立。」他認為幼童所種的植物能表達日本人殷切歡迎外賓的心，「在1964年奧運時就讀小學的人，仍對當時有生動的回憶」 他相信參加是次植樹計劃的小學生在長大後，仍會記得參與種植的片段，更會為自己感到自豪。

石原里美穿上東京奧運火炬手裝束。（資料圖片）

植樹計劃將於今年七至八月試行，活動包括：7月24日至7月28日在潮風公園舉行的沙灘排球賽及8月17日至8月22日在藤澤的風帆賽。