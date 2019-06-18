【英超轉會】曼城求購馬體會中場　6.8億啟動放人條款

來季挑戰三連霸，面對英超列強間的「軍事競賽」，曼城當然不可能停下來。 英國傳媒報道，「藍月亮」為得到馬德里體育會中場洛迪卡斯簡迪（Rodrigo Hernández Cascante），動用7000萬英鎊（約6.8億港元）啟動放人條款。

曼城今季蟬聯冠軍，最後14場全勝，以1分力壓利物浦。曼城今夏有隊長高柏尼離隊，中場「定海神針」費蘭甸奴亦已經34歲，領隊哥迪奧拿有必要繼續擴軍。

據英媒指出，藍月亮同意使用7000萬英鎊，啟動馬體會中場洛迪卡斯簡迪合約中的放人條款，現正與該名西班牙中場傾合約。

洛迪卡斯簡迪完季前已與曼城有共識。（Getty Images）

拜仁慕尼黑及巴塞隆拿亦對這名西班牙中場有興趣。（Getty Images）

有報道指洛迪卡斯簡迪季尾就已經同意轉投曼城，馬體會行政總裁馬連（Migeul Angel Gil Marin）近日已表示，洛迪卡斯簡迪希望離隊，雖然十分器重他的施蒙尼極力遊說，但22歲的卡斯簡迪去意已決，希望到曼城或拜仁慕尼黑，這類可以完全發揮其潛力的球隊。

洛迪卡斯簡迪去年夏天以2500萬歐元，由維拉利爾轉投馬體會，極速成為陣中主力，並被視為基沙文離隊後的領軍人物，去年3月正式被西班牙國家隊徵召，3月21日對德國的友賽首次上陣。

洛迪卡斯簡迪去季才加盟，極速成為馬體會的主力球員。（Getty Images）

馬體會今夏失去不少球員，盧卡斯靴南迪斯、高甸、桑法蘭及菲臘比路爾斯都已離隊，基沙文已宣布不會再留在「床單軍團」，雖仍未公布去向，但離隊他投基本上已成為事實。馬體會今夏面臨星散，現在又有中場好手離開，可謂雪上加霜。