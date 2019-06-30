【荃灣行山路線】川龍出發上妙高台　登禾秧山頂石林「點將台」

原計劃除夕渡歲野營，奈何不利人和，黯然取消，邃改元旦登高。出發之時，早已笑言大帽山旺比旺角，故走線亦避之則吉，選走非熱門路線。

路線︰川龍→響石脊→妙高台→禾秧山→圓玄學院

大帽山南坡，有一列火山岩岩組，主要聚集於大圓石澗澗谷頂部；分水嶺左緣響石脊，為響石墳場所在，引自山火瞭望台所在之妙高台（標高779米）[1]，分水嶺右緣禾秧脊，引自禾秧山（標高767米）[1]；兩山崗往北伸延，匯於大帽山山巔。

峰間岩石遍佈，概分七組，計有妙高台、石船、石巢、竹海、斗壑[2]、相思及禾秧（頂），合稱七重岩。

禾秧山又叫假大帽，因從城門方向仰望，大帽之巔受視線所阻，只能望見前方之禾秧山，常誤作大帽山而名。此山非正式地名，不載於官方地圖上，惟民間記載者，將其山名音釋作 Woo Yang Shan，倍感奇怪，疑似非粵語音，參照禾輋及春秧街之英譯，此山應作 Wo Yeung Shan；特此着墨，冀撥亂反正。

登山徑（剎那提供）

原計劃除夕渡歲野營，奈何不利人和，黯然取消，邃改元旦登高。出發之時，早已笑言大帽山旺比旺角，故走線亦避之則吉，選走非熱門路線。行友自上村或荃灣往川龍集合啟步，小巴站旁的酒家人滿為患，多是觀日不果落山的市民，或元旦登山前飲早茶。

跨過大曹石澗，左轉往圳下對岸，有水管舖設於竹林間，原路口尋覓不果，破竹數米重回主山徑。此脊乃響石脊其中一條平坦西脊，貫穿通往施樂園之舊車路，不但可避開墳場之石屎梯級，路程上亦較直接，免除步行由川龍往響石脊南端馬路之苦。

沿途雖多待萌芽之枯木，惟氣溫炎熱如初夏。首次與舊馬路交匯，續接山徑直上，再接馬路，右側髮夾彎乃響石脊大路。此時高度約600米，有橫移山徑抵禾秧脊，是為相思林徑，往上之山脊，則通妙高台、或施樂園。

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+ 2

徑左有人工石砌平台，未知是軍事用途還是昔日農耕所用。周遭全為短草坡，只有澗谷處方見常綠灌叢；然而有一處卻長滿落葉灌木，一側全黑，一側全白，令人想起台灣之黑木林及白木林。見有隊於大圓左澗左源右坡強行出澗，原在東龍右澗緣慳一面，據知月內三度組隊前往而不果，未知今日覓得正途與否。

妙高台以下，始見亂石遍佈，遊人足跡多而坡不見草。抵山火瞭望台，後有一間小屋及廁所（不開放），後方見大帽山主峰；大山之下有小屋，頗有外國居於山屋之意境。

有一條與相思林徑平街之橫山徑連接禾秧山，其下便是石船石林、石巢石林及相思石林所在地，一彎步過水溪，為大圓石澗最高之源流，此後矮竹處處，疑為竹海石林。徑盡之山崗，有群石疊疊，為禾秧山之巔。

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+ 8 + 7 + 6

怪石嶙峋，奇岩處處；雖不及鹿巢石林壯觀，惟相較平易近人。若犀牛、若蓮台、若船、若飛來石，全君創作，無需強求單一石景。禾秧頂石林最高點為一巨型岩石，如烽火台，其石側有垂直平行坑紋，令我想起馬達加斯加第二高峰 Pic d'Imarivolanitra的容貌。

欲登烽火台，須擁有少許膽色和攀爬技巧。穿過石隙或洞底，抵一石台上，小心跨過深隙至烽火台旁之石台，然後便是數步攀登，抵烽火台之上。

環顧四周，獨大帽山陳前，其餘山峰皆在腳下，大有「一人之下萬人之上」之氣勢，難怪有點將台之別稱（有別於王母石澗源頭之風水穴「王母點將」）。此時，一塊久違的熟悉面孔向我打招呼，原來是多年未有一遇之山友，果然有緣山上自相見。於石林攀玩隨拍，慶至於盡，離開禾秧頂石林，向斗壑石林進發。

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+ 6 + 5 + 4

竹海石林就在禾秧頂石林下方，抵達時竟人山人海，雖比起大帽山林道已算少人，惟比起孤獨的寧靜相去甚遠。賾隱山旅廿多次行程，皆盡可能享受大自然中的獨我，卻未必每次如願；好比山中有緣人，只能隨緣而弗能強求。竹海石林為一大型岩組，底部有通道可穿梭兩側，於下方洞口上方，光線透入參差的通道，予人穿梭時光隧道之感。此石組與禾秧頂石林遙遙相對，景色不俗。有石如豬，眺望獅子山。

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+ 2

沿禾秧脊落山，夕照馬灣海峽景色醉人；針山之下，城門水塘有裙帶圍繞，後方九龍群峰悉數盡見。光柱穿透雲層，斜射九龍半島。有中國人於石天門頂，為避吵雜，錯過景點。

此刻右轉，繞到山脊之後，為斗壑石林所在，其表表者為形如兩指的勝利石。站在高處，更可一窺位於後方的相思石林，該處同為大圓石澗其中一右支相思坑之源頭。返回主脊，繼續落山；山城絕色叫人驚喜︰東方極目見石屋山，西面遙指九逕及青山。

雲層持續改變其結構，如把玩光線一樣，從耶穌光轉為一道光柱，比起俗不可耐之幻彩詠香江，有如雲泥之別。棄正脊，向圓玄學院走，抵城門引水道，過大圓石澗主壩，沿村徑梯級直指老圍，即抵圓玄學院。

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+ 11 + 10 + 9

備註：

[1] 妙高台，網上資料幾乎一致標示山高765米，惟地圖所見，周遭山崗，高度分別為776.1米、777.4米及779.4米；而禾秧山，網上資料則見為771米，地圖所示為767.0米。此舉足見抄襲者眾，求證者稀，除非另有所指；更甚有公開帶隊者、報章撰文者，亦無考究，人云亦云。惟未需翻古藉、考歷史，僅打開一張地圖，足矣！

[2] 斗壑之名，不知源起，字面之意，或可穿鑿附會，解作「斗狀山壑」，但名不副實；或臆測原指「陡峭深壑」而曰「陡壑」，卻誤寫為「斗壑」

【本文獲「剎那」授權轉載。】