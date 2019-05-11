【新界行山路線】行南涌郊遊徑望龜頭嶺　慨嘆沙螺洞鳳園變遷

是日閒遊，只為身心放鬆，不為探奇，呼朋引伴，無須趕路，只管擔天望地。由南涌起步，沿郊遊徑倚屏南石澗前行，經過老龍田，抵平山坳，接走碎石徑登屏風山，沿屏風山與南天之間的山坳下降往鶴藪的石砌山徑，轉走至平山仔，抵沙螺洞，出鳳園；最後兩個地點，數年間變化之大，叫人驚訝不已。

南涌鳳園跨屏風（剎那提供）

日期︰2018-03-30 路線︰南涌→南涌郊遊徑→老龍田→平頂坳→屏風山→平山仔→沙螺洞→鳳園

南涌啟步，每次入溯屏南石澗，無論當日如何豔陽高掛，總在起步時灑起絲絲細雨，與其說邪門，倒不如是提醒溯遊者小心山洪；是日只走郊遊徑，未見落雨。

初時石梯連綿，春日陽光下已讓人汗流浹背，直到與屏南石澗交匯的石橋，始有涼風，叫人精神為之一振。依郊遊徑上行，或可在「狗頭石」後沿澗上溯，此刻石澗只有淙淙流水，除了可享攀爬之樂，亦能隨時左切撤回澗畔的郊遊徑。於老龍田後山徑急升，是攀登龜頭嶺以東的高地。往平頂坳之途，可望見屏風山北坡平緩地勢，山脊匐伏如蛇行。努力踏上碎石坡後，便是屏風山以北的衛奕信徑。

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黃嶺山脈作為新界東北之屏障，處於沙頭角海與吐露港之間，分隔南涌鹿頸與汀角。要翻越此屏障，必須跨越八仙嶺、黃嶺或屏風山，當中以屏風山最為簡單。屏風山亦有兩路下降至平山仔，行者多取往鶴藪水塘之石砌山徑，亦可從山間斜坡草莽間下走至南山尾廢田再接平山仔。在南山與屏風山之間的山徑下降，依屏鶴石澗右側山脊而行，不出鶴藪灌溉水塘而東行至平山仔。

依古道南行，至沙羅洞，數年前敲鑼打鼓要發展沙羅洞，以至後來高呼要保育那曇花一現在垃圾上種植的油菜花田，今日政府與之協商，以地換地形式保育沙羅洞，此處方見平靜。沿馬路下走，右接石屎樓梯經山墳接鳳園，眼見嵐山（樓盤名）從無到有、發展商作為建屋條件而承諾對公眾開放的人工湖亦從有到無，世事變遷之大，難以預料，亦見鄉郊之脆弱。

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