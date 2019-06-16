【新界行山路線】麥徑第4段登昂平賞西貢美景　至沙田黃泥頭落山

由水浪窩起步，經麥理浩徑第4段登馬鞍坳，經彎曲山，在山脊上看西貢景色，之後到昂平的大草原，也是景色怡人。 麥徑第4段終點是基維爾營，但途中有多個退出點，例如西貢大水井及馬鞍山梅子林，是次路線則以沙田的黃泥頭作結，全程13公里。

水浪窩是麥理浩徑第3段及第4段的交接點，位於西沙路上，交通方便。行山人士可以在沙田市中心乘搭九巴299X或者在烏溪沙港鐵站搭九巴99，然後在水浪窩下車。下車後，沿行人路往西貢方向續走，大約5分鐘後，便會見到一個漁護署的郊遊地點，入面有公廁、汽水機及涼亭等設施。麥徑第4段之後再沒有補給。

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起點是個燒烤場，方便等朋友。（顏銘輝攝）

起點的公廁外有汽水機，帶不夠水的朋友記得補給。（顏銘輝攝）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

行山人士在郊遊地點集合及補給後，便可起步，經安全島橫過西沙路，沿左邊的石屎斜路上行，穿過企嶺下燒烤場的牌坊，行山徑緩緩上山。這段山徑多樹蔭，不太辛苦，不久便與馬路匯合。在路口的左邊，有個方便露營人士的洗手盆，行山人士可以洗臉及濕毛巾。

彷彿行不完的上斜馬路

離開行山徑，跟指示牌轉左，沿馬路行，不久行到水浪窩營地，馬路右方有流動廁所及垃圾箱。這段馬路有很多上斜，有種彷彿行不完的感覺。行至分岔路口，轉右上斜，沿竹洋路行，沿路上的指示牌十分清晰。

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+ 14 + 13 + 12

行到一個十字路口，轉左落斜，路上會有麥理浩徑的指示牌，應該不容易行錯路的。約行5分鐘，落完斜路，來到一處「Y」字分岔路口，請行左邊泥路。由起點至此，約行了40分鐘。這段泥路最初平坦易行，又多樹蔭。不久，先在第一個路口轉右，很快又來到一個「T」字路口，要轉左上石級，開始艱辛的上山路段。

無盡的石級，不斷的上斜，有些路段滿佈大小石頭，凹凸不平，可說是麥徑其中一段最吃力的上山路，可跟城門登針山的一段比擬。約行多30分鐘，走出密林，景色漸變開揚，往西貢可望滘西洲及萬宜水庫，往北則可望企嶺下海及赤門海峽。

山脊上風景開揚

望住馬鞍山的懸崖峭壁，繼續行石級上去，這段路樹蔭不多。在這段開揚的路上行約40分鐘，終於登上約500米高的馬鞍坳，完成這段約4.6公里的上山路。在馬鞍坳轉左，沿彎曲山的山腰行，山路平坦易行，正好回氣。路上，可以望見沙田的景色，還能遠眺針山及草山的稜線。

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+ 24 + 23 + 22

從山脊俯瞰西貢景色。（顏銘輝攝）

由山腰轉到山脊，左西貢，右沙田，景色壯麗。這段路雖然沒有樹蔭，但上落不多，而且沿路大風，帶走熱氣，所以不算太辛苦。之後，從山脊落山坳，但山徑路面頗爛，碎石多，落去時要小心，後段變成石級。落到山坳後，有個分岔口，直行有小路登536米高的大金鐘，而麥徑則是右轉，沿山腰繞道。

可往馬鞍山村撤退

不久，行至別號「五爪金龍」的行山徑交匯處，這個位置有個涼亭，四通八達，也是首個落山的撤離點。轉右的話，行1公里就會落到馬鞍山村。馬鞍山村中有一所「鞍山探索館」，入面有間cafe，逢周末及周日營業，可以為行山人士補給。那裏有疏落的村巴往來市中心；或者沿馬鞍山村路行落山，約需1小時。轉左則是麥理浩徑，繼續往昂平行。此外，涼亭後小路通往石壟仔及鹿巢山石林。

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+ 12 + 11 + 10

沿麥徑轉左，往昂平行去，途中經過由漁護署認可義工團體所維修的山徑。（顏銘輝攝）

沿住由義工維修的行山徑落去，之後是平緩的山路，輕鬆好行，很快便走出密林，見到昂平高原的遼闊草地。數麥徑上的景點，昂平的風景絕對是數一數二，可以望到整個西貢海及西貢市中心，正前方有橋咀洲及滘西洲，左側是萬宜水庫及西貢群山，例如太墩以至蚺蛇尖，而右側可望到清水灣半島及釣魚翁。

落山路徑選擇甚多

離開昂平，繼續沿麥徑走，很快就行到一處路口，那裏有地圖及指示牌，轉左可以落西貢的大水井，約行1.5公里的山路，就會落到馬路，但離西貢市中心都尚有一段路程。行右邊的路，就可以繼續沿麥徑走。由這個位置到茅坪的路並不辛苦，上落不多，路上可以望到白沙灣泊滿遊艇的風景。

行至茅坪的十字路口，前方有片草地，入面有個小涼亭，可作休息。茅坪是另一個中途撤離點，轉左可往西貢的北港，沿北港路行出西貢公路，全程約2.5公里，大部分是落斜；而轉右則往梅子林，之後可以沿梅子林路行出馬鞍山的富安花園。富安花園交通方便，附近有馬鐵的大水坑站，雖然落山的路約4公里，但基本上全程落斜。

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+ 16 + 15 + 14

如果繼續行麥徑，則直行，草地旁有山路上山。別輕視這段路，這是麥徑第4段另一段上山路，之後的兩公里路，會由約300米高的茅坪，上到約500米高的黃牛山山腰，有不少石級。如果在前段登馬鞍坳已經消耗大量體能的話，這段路都會有點吃力。

行至一處離開密林的高位，山路由上轉落，路面也變成石砌的古道，如果天雨潮濕，則要小心路滑。沿古道走，可望飛鵝山、大老山及慈雲山的景色，全是綠油油的山地。不久，落到黃涌石澗上游，乃夏天行山消暑降溫的好地方，行山人士紛紛濕毛巾洗臉。

基維爾營並無交通工具落山

在黃涌石澗旁是分岔路口，沿石砌古道去是麥理浩徑，約行多1.5公里才會到基維爾營，之後再行多至少3公里，才會出到有公共交通工具接駁的馬路。分岔路口右邊有路往花心坑，即是沙田的黃泥頭及廣源邨。

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+ 8 + 7 + 6

石澗旁是分岔路，是次路線在這裏離開麥徑，行右邊，跟路牌往花心坑方向行。（顏銘輝攝）

改落黃泥頭更方便

在分岔路口上看，你會見到此路是上斜的，可能會嚇怕不少人，但其實上斜的路並不長，而且全程只是兩公里，便可抵達黃泥頭巴士總站。上斜後，會來到一處有長凳的平台，轉右是上黃牛山，直去則是落山，全程落斜。

路途中有接駁山水的水喉，又是個消暑的好地方。沿住這段以泥石為主的山路不斷落，會見到一個十字路口，左右皆是上山小路，不用理會，繼續沿前路落去。泥路的盡頭，是石屎村徑，落到底是馬路。橫過馬路，對面續有落山的村徑，繼續落到底，便是黃泥頭的巴士總站。

黃泥頭巴士總站有多條巴士線，前往各區，另外還有小巴，例如往沙田市中心的65A。如果落山想馬上吃點東西的話，可以行落廣源邨。總結而言，這段路指示牌多，不易迷路，也沒有需要手腳並用的地方，但初段上山辛苦，適合有良好體能的朋友前往。

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