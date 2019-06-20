【美洲國家盃2019】阿根廷36年來未嘗分組賽出局　來仗誓取卡塔爾

美洲國家盃2019（2019 Copa América）阿根廷首仗負哥倫比亞後，今天憑美斯射入12碼以1︰1賽和巴拉圭。小組最後一場鬥卡塔爾，這支去屆亞軍贏波保證入8強，但和波仍有機會。

美洲國家盃12支球隊有8隊晉級淘汰賽，當中除了小組前兩名外，3組之中2支較佳第3名亦可出線。阿根廷於B組2戰1分，但因入球較同分的卡塔爾少一球，目前阿根廷為B組榜末球隊。

巴拉圭失分 阿根廷贏波即次名出線

阿根廷下仗於6月24日凌晨3︰00鬥卡塔爾，對美斯而言，最理想的結果是阿根廷擊敗卡塔爾，同時巴拉圭對哥倫比亞失利，阿根廷將以4分次名出線。

若阿根廷與巴拉圭先後取勝，阿根廷將肯定以較佳第3名晉級，但屆時阿根廷將對A或C組首名，有機會硬撼巴西、智利或烏拉圭。

阿根廷兩戰1分，但仍握晉級主導權，只要末輪贏波便肯定出線。（路透社）

阿根廷1︰1巴拉圭圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

阿根廷和卡塔爾的話， 只要同組巴拉圭以兩球以上敗於已鎖定B組首名的哥倫比亞，阿根廷將有升上B組第3，有機會以較佳第3名晉級。而阿根廷輸波就沒有任何出線可能。

阿根廷自1993年後未嘗高舉美洲國家盃，過去5屆有4次取得亞軍，最差一次為2011年8強止步。阿根廷自1983年來未嘗分組賽出局，當中於2001年沒有參賽。

美洲國家盃B組形勢。（足智彩截圖）