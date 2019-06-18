【美洲盃】山齊士建功助智利4球大破日本　久保建英首度正選披甲

日本事隔20年後，再度獲邀出戰美洲國家盃，主帥森保一派出剛加盟皇家馬德里的「日本美斯」久保建英出任正選，首度正選為日本隊披甲，可惜球隊在首仗出師不利，4球不敵有山齊士坐鎮的智利。

力爭在美洲國家盃三連霸的智利，與厄瓜多爾﹑烏拉圭及日本同列C組，他們在今屆首仗賽事迎戰日本，今季在曼聯受傷患困擾及狀態低迷的山齊士，上年11月後再度披起智利國家隊戰衣，在今仗正選上陣領軍，他在上半場中段在禁區外的施射高出，但智利的艾歷普爾加（Erick Pulgar）接應頭槌建功，在上半場40分鐘打破僵局，1球領先進入更衣室。

力爭美洲盃三連霸的智利，在今屆賽事旗開得勝。（視覺中國）

華加斯在今仗梅開二度，助球隊4球大破日本。（視覺中國）

智利鋒將伊度亞度華加斯（Eduardo Vargas）撞射省中日本守衛稍稍改變方向，日本門將大迫敬介在54分鐘再度失守。今年首度代表智利上陣的山齊士亦有貢獻，在81分鐘頭槌入網，在1月底的足總盃為曼聯攻入1球後，接近5個月的首個正式賽事入球，亦是他的第40個國家隊入球。及後，山齊士再交出助攻予華加斯，在83分鐘笠入空門，梅開二度，助球隊鎖定4球的勝局，在今屆美洲盃旗開得勝；山齊士賽後獲選為今場最佳球員。智利下仗將迎戰厄瓜多爾。

山齊士相隔接近5個月，再度在正式賽事入球。（視覺中國）

日本在1999年成為首支美洲以外的國家隊出戰美洲盃，當年小組以1和2負出局，他們在今屆力爭在美洲盃的首場勝仗。

被譽為「日本美斯」的久保建英，今仗首度正選為日本隊披甲，戰足全場，亦兩度起腳施射，可惜皆未能命中目標。該名剛加盟皇馬的日本球員雖然未能為國家隊破蛋，但他今仗面對智利的守衛，亦多次嘗試以個人技術突破，盡顯功架。