【美洲國家盃2019】巴西一場食3次「詐糊」　遭委內瑞拉守和失分

羅拔圖法明奴、加比爾捷西斯及菲臘比古天奴各一次將皮球射入網窩，但全數被球證判為「詐糊」，最終巴西在美洲國家盃A組與委內瑞拉賽和0：0。

首戰以3：0大勝玻利維亞的東道主巴西，在當地時間昨晚（6月18日）出戰美洲國家盃A經次輪，面對委內瑞拉。法明奴、古天奴、李察利臣及大衛拿尼斯合作攻堅。

法明奴在上半場被指在射門前犯規。（路透社）

在控球比率及射門次數全面領先的巴西，在38分鐘第一次將皮球送入網窩，當時右閘丹尼爾底線傳中，法明奴禁區內接應，一控一射入網。不過，球證指法明奴犯規在先，在接應傳中前推跌委內瑞拉的球員，所以入球無效，巴西食了今場第一個「詐糊」，雙方半場互交白卷。

加比爾捷西斯的入球被判無效。（路透社）

60分鐘，後備入替的加比爾捷西斯引球推進，從左路帶到禁區頂，起右腳勁射，被委內瑞拉球員封到，皮球落在底線附近的法明奴腳下，這名利物浦前鋒傳中，加比爾捷西斯一射破網。在VAR（視像助理裁判）提醒下，球證到場邊翻看重播，之後判入球無效，因為當加比爾捷西斯禁區邊遠射時，法明奴處於越位位置。

在加比爾捷西斯射門時，法明奴在越位位置。（網上截圖）

古天奴在末段射入，但被判「詐糊」。（路透社）

第3個「詐糊」在87分鐘出現，當時後備入替的艾華頓索拉斯在左路突破，推過對手，底線傳中，古天奴撞射入網。巴西球員紛紛慶祝，但球證在VAR的提醒下，改判入球無效。外國傳媒估計，古天奴的射門省中門前處於越位位置的法明奴後才入網。

雖然下半場補時9分鐘，但巴西最終未能入波，只能與委內瑞拉踢成0：0。據賽後統計，巴西今場佔69%控球，射門多達18次；「森巴軍團」今場只得兩次越位，但兩次都令入球變成「詐糊」。

古天奴「詐糊」入球片段：

有趣的是，委內瑞拉首場對秘魯，兩度被攻破大門，但因為VAR，秘魯這兩球都被改判為「詐糊」，最終兩隊踢成0：0。換言之，委內瑞拉今屆5次被對手攻破大門，但全數都被判為「詐糊」，其中4次是透過VAR，至今兩戰仍保持清白之身。

巴西和波後，兩戰得4分，以得失球差力壓同樣4分的秘魯排榜首。秘魯在同日另一場比賽，以3：1反勝玻利維亞，入球球員包括荷西古里路及法芬兩名老將。

荷西古里路寶刀未老，為球隊追平。（路透社）

秘魯的法芬建功，助球隊領先。（路透社）

巴西對委內瑞拉精華片段：