【棒球．MLB】國民王牌負傷三振10人　奮戰到底只因「責任」二字

7局10次三振及勝投，這是國民王牌右投舒薩（Max Scherzer）周四（20日）主場對費城人的成績。 對MLB投手來說，這是十分出色的一戰。 不過，要在鼻骨骨折、眼睛腫脹仍可以有這樣的成績，就只有最強的一群能做到。

帶着鼻骨骨折及又腫又瘀的右眼，舒薩完全沒有受到影響，7局10次奪三振，兩次保送及被敲4支安打，走下投手丘時未失一分，接棒的舒亞路（Wander Suero）及杜列圖（Sean Doolittle）未有令人失望，保住舒薩勝投，助國民以2：0擊敗費城人。

舒薩受傷未影響到表現。（路透社）

舒薩無視面部傷勢照樣落場，一切源於責任感。（路透社）

今戰打出全壘打的國民二壘杜沙（Brian Dozier）賽後說：「舒薩應該是我們這一代的最強投手，無論狀態好壞、爆鼻，他都想要踏上投手丘，這就是他得到「最強投手」稱號的理由。」

舒薩在賽前一日打擊練習時發生意外，試圖觸擊出現失誤，皮球打中右眼，所以才會右眼瘀腫及鼻骨骨折。被問到以有多痛時，舒薩只說完全不痛，而且大部分投手都會照樣出賽。

杜沙又說賽前在更衣室見到舒薩時說什麼：「我跟他開玩笑說：『噢，你今天要投球嗎？』他給了我一個『去死吧』的表情之後說：『當然我會落場了，你想說什麼？』這就是舒薩的為人。」

舒薩練習觸擊時受傷。（網上圖片）

賽前練波照練觸擊

賽前一日受傷後，有「Mad Max」之稱的舒薩接受基本治療後，就跟主教練大衛馬天尼斯示意今仗會繼續投球，到了開波前依然保持平常準備比賽的習慣，包括賽前打擊練習，更再次練觸擊，完全沒任何心理陰影可言。據了解，他更與球隊的體能教頭表明，就算今次意外在比賽中發生，自己都會繼續投下去，只要能投下去，鼻骨骨折或是瘀黑的右眼，根本沒可能阻止他。「我想上場投球，我感覺不到任何......總之感覺不太好就是了，但我仍想上投手丘。」Mad Max若無其事地說。

國民的更衣室內，有人手寫一張告示貼在舒薩的儲物櫃：「如果你今晚要嘗試觸擊，麻煩你做個好心，戴上這傢伙。」在舒薩的椅子前放有一頂美式足球頭盔。

球迷穿起印了舒薩頭像的T-Shirt，搞笑地於他的鼻上貼「膠布」。（網上圖片）

「信我，傷勢只是『看似很差』，」34歲的舒薩賽後說：「每5日就要拿起棒球，這是我作為投手的責任。」舒薩今仗投出的直球平均時速高達96.2英里，更兩度投出98mph，自2015年9月後就未有投出這樣的速度，球威十足的直球令到費城人今戰空揮了18次，但他指是天氣令到球速提高，並非傷勢。

華盛頓於比賽時氣溫約26度，而且頗為潮濕，「這是投球最理想的天氣了，」Mad Max續道：「當遇到這樣的天氣時，很容易將力量帶到直球上。事實上，我不怎樣需要使力，直球的威力自然地出現了。」