【場地單車】李慧詩轉戰德國賽　爭先賽封后　今鬥競輪賽

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）完成早前於昆明呈貢的訓練，已到歐洲展開年中的賽事，香港時間周六凌晨出戰在德國科特布斯（Cottbus）舉行的Cottbuser SprintCup，在爭先賽先下一城，周日將角逐競輪賽，期望繼上周捷克的賽事後，再以雙金「埋齋」。

為準備年底的世界盃分站賽，Sarah已馬不停蹄參加各個比賽，上周在捷克奪得兩個冠軍後，今天出戰德國的Cottbuser SprintCup，難得有應屆世界冠軍亮相，賽會也以Sarah惡鬥主場的世錦賽團體競速賽季軍得主Emma Hinze為賣點，在社交網站發帖文，作為比賽預告。Sarah在比賽中未令觀眾失望，出戰爭先賽先聲奪人，在決賽以2：0擊敗去年世界青年錦標賽4金得主、19歲的東道主車手莉亞費特列治（Lea Sophie Friedrich），勇奪冠軍，她於香港時間周日將鬥競輪賽，期望再為港隊爭光。

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李慧詩在德國賽奪冠。（資料圖片；梁鵬威攝）

Sarah去年也曾出戰Cottbuser SprintCup，奪得爭先賽季軍，競輪賽則以第6名完成。不幸的是，她的對手、德國女警禾高去年以1金1銀完成這個比賽後，就在科特布斯受傷，導致半身癱瘓。