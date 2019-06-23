【女子桌球世界賽】吳安儀8強見負無緣三連霸　「下次變得更強」

香港桌球手吳安儀於2019女子世界桌球錦標賽8強以局數1：4不敵東道主泰國小將Nutcharut Wongharuthai，無緣晉級4及爭取三連霸。

港產「四眼Cue后」在世界錦標賽爭取個人第四度封后。她自2014年起，每年均能打入決賽，更於2015、2017及2018年三度奪冠而回。力爭衛冕的安儀在小組賽以四戰全勝的姿態進入16強。在16強與張綺婷上演港隊內訌，安儀以局數4：0輕取隊友，躋身8強。

吳安儀指她今場賽事的發揮未如理想，以局數1：4落敗。（吳安儀Facebook）

現世界排名第二的吳安儀在8強迎戰排名比她低兩位的19歲小將Nutcharut Wongharuthai。安儀在第一局先打出一棒77度，以77：1打響頭炮，盡顯爭勝決心。但安儀未能鼓其餘勇，被對手連取兩局反超前，局數落後2：1。她在第四局尾段出現失誤，對手獲多次罰分，令安儀斷送第三局。雖然安儀在關鍵的第五局急起直追，仍未能扭轉劣勢，以局數1：4（77：1、23：79、27：62、72：83、59：73）向Nutcharut Wongharuthai稱臣，與4強資格擦身而過。

吳安儀在個人社交網站表示，今次表現不如理想，不過她仍十分樂觀︰「今次未能把冠軍帶回家，仍感謝球迷的支持及打氣，我下次會變得更強。」

吳安儀在世錦賽力爭三連冠，未能圓夢。（資料圖片）

晉級的Nutcharut Wongharuthai將於泰國時間周日（23日）早上11時出戰4強，與珍絲（Wendy Jans ）爭入決賽，另一決賽名額成伊雲絲及泰國球手Baipat Siripaporn之爭。