【U21歐國盃】英格蘭3度領先克羅地亞終被逼和　3戰不勝出局

英格蘭U21代表隊於本港時間周一（24日）晚的歐洲國家盃C組分組賽對戰克羅地亞。英格蘭雖然3度領先，但仍只能踢成3：3，賽和克羅地亞。

2017年世青盃冠軍英格蘭U21代表隊已分別在賽前敗於羅馬尼亞及法國的腳下，兩戰全敗與克羅地亞同列榜尾，早已無緣出線。今仗對克羅地亞只是爭氣波，力求在賽事爭取一場勝仗。

英格蘭為上屆世青盃冠軍，教練比賽時大為緊張，希望爭取最後一場勝仗。（Getty Images）

英格蘭在開賽9分鐘，雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）被克羅地亞球員踢跌，博得12碼，雷斯尼爾遜親自操刀射入，先領先1：0。38分鐘克羅地亞比卡奴（Josip Brekalo）由左翼切入到禁區抽射入網頂，為球隊扳平。

易邊後兩分鐘，克羅地亞球員用頭搥化解龍門前危機，但球跌落英格蘭基蘭杜維爾（Kieran Dowell）的腳下控定射入，帶領英格蘭再次領先一球。直至62分鐘，克羅地亞尼高拉華錫（Nikola Vlasic）輕鬆熨射入網，再次追成2：2平手。7分鐘後，英格蘭莊祖堅尼（Jonjoe Kenny）在禁區外推順後遠射入網，英格蘭第三度領先。但優勢只維持約10分鐘，克羅地亞比卡奴梅開二度，接應隊友傳球冷靜射入，追至3：3完場。

克羅地亞U21鬥志頑強，今仗3度落後3度追平，韌力十足。（Getty Images）

賽後，英格蘭和克羅地亞同以一和兩負的成績出局。同組的羅馬尼亞和法國則賽和0：0，攜手出線16強。兩隊分別將於本港時間周五（28日）上午12時及3時迎戰德國及西班牙，力爭錦標。