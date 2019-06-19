【U21歐國盃】科頓個人表演式入球開紀錄　英格蘭補時擺烏龍落敗

U21歐國盃C組英法大戰，英格蘭先有曼聯門將甸恩軒達臣救出12碼，加上曼城中場菲爾科頓射入一記「恩尼斯達式」入球，領先1：0。不過，英格蘭之後有中場咸沙袓靴里被逐，法國靠伊干尼在89分鐘追平，到補時5分鐘英軍的雲比沙卡更擺烏龍，最終法國U21以2：1反勝英格蘭U21。

今屆U21歐國盃昨日（6月18日）舉行C組首輪分組賽，由英格蘭對法國。這支英格蘭小國腳有多名英超球星，例如曼城中場菲爾科頓（Phil Foden）、李斯特城中場占士麥迪臣（James Maddison）及水晶宮右閘雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）。至於法國亦有里昂前鋒穆沙迪比利（Moussa Dembélé）攻堅。

英格蘭中堅奇勒沙達在上半場犯手球。（視覺中國）

英格蘭中堅奇勒沙達（Jake Clarke-Salter）禁區內犯手球，法國獲得12碼，穆沙迪比利在25分鐘操刀，被曼聯門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）撲出。雙方半場互交白卷。

甸恩軒達臣撲出12碼片段：

甸恩軒達臣（右）撲救後親吻占士麥迪臣。（視覺中國）

曼城中場菲爾科頓在54分鐘有次精彩的個人表演，他從前線回到中場，現身接應占士麥迪臣的傳球，之後他轉身突破，先從法國中場線的兩人包夾中突圍而出，奔向禁區。他在禁區邊面對3名法國守將的包圍，冷靜地找到空隙，一射破網，為英格蘭領先1：0。這個入球是英格蘭今場唯一一次中目標的埋門。

科頓以個人能力撕破法國防線，為英格蘭開紀錄。（Getty Images）

科頓入球片段：

科頓與隊友慶祝入球。（Getty Images）

66分鐘，效力李斯特城的英格蘭中場咸沙袓靴里「犯天條」，在禁區內兇狠飛鏟法國球員。在VAR協助下，球證罰咸沙袓靴里紅牌被逐，法國獲得今場第二個12碼，但艾奧亞（Houssem Aouar）一射中柱，未能為法國追平。之後，法國強攻，直至伊干尼（Jonathan Ikone）在89分鐘，禁區內推橫，起左腳射近柱入網，終為法國扳平1：1。

咸沙袓靴里領紅被逐片段：

伊干尼（右）在89分鐘為法國追平。（Getty Images）

補時5分鐘，法國角球攻勢，遠柱的麥迪達（Jean-Philippe Mateta）怪腳一射，英格蘭後衛雲比沙卡打算門前解圍，但一腳踢進自己網窩。最終，法國憑踢多個的優勢，以2：1反勝英格蘭，旗開得勝。同組另一場比賽，羅馬尼亞以4：1大勝克羅地亞，與法國同得3分領先。

雲比沙卡（2號）在補時5分鐘擺烏龍，最終英格蘭以1：2落敗。（視覺中國）

全場精華片段：