【東京奧運2020】焦點賽程攻略　及早計劃行程到日本觀戰

2020奧運在港人旅遊熱點東京舉行，明年夏天想趁旅行順道觀戰，先要了解奧運賽程，找出心水項目，及早購票及規劃行程。 如果還未計劃看哪些項目，或想了解香港運動員將會出戰的熱門項目，立即爬文看看01體育的推介。

第一個項目：7月22日女子壘球

2020東京奧運賽程已公布，首個項目是女子壘球，香港時間7月22日（周三）早上8時福島吾妻球場上演。

同日下午及晚上亦有6場女子足球第1輪賽事分別在札幌巨蛋體育館、日本仙台宮城球場及東京體育場展開。

日本女壘如能順利獲奧運入場劵，將有機會於2020年7月22日在主場出擊。（Getty Images）

男、女子個人射箭初賽將與開幕禮同日（2020年7月24日）舉行。（Getty Images）

開幕禮：7月24日

東京奧運開幕禮2020年7月24日（周五）香港時間7時正開始在新國立競技場舉行，為2020奧運會揭開序幕。

同日亦有射箭男、女子個人初賽，划艇男、女子單人雙槳、2人雙槳及4人雙槳初賽。開幕禮後，7月25日（周六）起各項目比賽全面展開。

女子個人重劍7月25日決出金牌得主。香港重劍「一姐」江旻憓（右）是港隊獎牌希望。（資料圖片）

港隊首個獎牌希望：7月25日江旻憓女子重劍

今屆首批獎牌得主在7月25日（周六）誕生。第一面金牌會由女子10米氣步槍產生，同日還會決出男子10米氣手槍、射箭混合團體、男子公路單車、女子48公斤以下柔道、男子60公斤以下柔道、女子49公斤以下跆拳道、男子58公斤以下跆拳道、男子個人佩劍以及女子個人重劍等多面獎牌。

當中香港重劍「一姐」江旻憓，是港隊首個獎牌希望。今屆奧運每日精選項目，詳見下列圖輯，購票前可先作參考。

東京奧運焦點賽程、票價（按圖放大）：

+ 17 + 16 + 15

到伊豆撐「牛下女車神」：8月6日

假如香港世錦賽雙料冠軍李慧詩順利取得奧運入場券，其強項女子競輪賽在8月6日上演，她亦很大機會參加的另一主項爭先賽，則會在8月9日舉行。

值得一提的是，舉行場地單車的賽場位於伊豆，距離其他項目的地點較遠而且位置較為偏僻，安排行程時須注意預留足夠交通時間。

李慧詩2019年連掃兩項世界錦標賽冠軍，她對東京奧運的目標很明確：拿獎牌。（Getty Images）

閉幕禮、男子馬拉松、女排、場地單車：8月9日

8月9日的奧運煞科日，除傳統在最後一日誕生的男子馬拉松金牌外，多個球類項目包括女子籃球、女子手球、女子排球，以及場地單車和藝術體操決賽均在這天舉行。

今屆的壓軸項目是男子水球，金牌戰預計在香港時間7時20分完成。奧運閉幕禮在香港時間9時開始。

女排決賽在8月9日東京奧運煞科日舉行，中國女排或有機會爭取當日其中一面奧運金牌。（Getty Images）

重點東奧賽程： 26/07 跳水 女子雙人3米彈板決賽 27/07 體操 男子團體決賽 28/07 體操 女子團體決賽 29/07 三人籃球 男子決賽 02/08 網球 男子單打／女子雙打／混合雙打決賽 03/08 田徑 男子100米決賽 05/08 乒乓球 女子團體決賽 06/08 場地單車 女子競輪決賽 07/08 田徑 男子4 x 100米決賽 08/08 籃球 男子決賽 08/08 足球 男子決賽 08/08 排球 女子決賽

今屆新賽事介紹

東京奧運新增棒／壘球、滑浪、空手道、滑板及運動攀登5個運動。

與此同時，常設運動中亦加入15個新項目，包括劍撃團體、乒乓球混合雙打和游泳4x100米混合接力等，令賽程更緊湊和多元化。