【美洲金盃】庫拉索補時逼和牙買加　出線8強延續神奇之旅

庫拉索在美洲金盃分組賽C組的最後一場小組賽，憑永不言棄的精神終在補時階段以1：1逼和牙買加。完成所有小組賽後，庫拉索以較佳的得失球，力壓薩爾瓦多，與牙買加攜手出線8強。

庫拉索已分別以1球敗於薩爾瓦多腳下，亦以1球小勝洪都拉斯，賽前以一勝一負排Ｃ組第三位，出線機會命懸一線。故今仗對庫拉索力爭小組次席是非常關鍵。

今仗對庫拉索非常關鍵。（視覺中國）

牙買加甫開場便有數個具威脅的攻門，但未能命中。直至13分鐘，庫拉索球員在禁區防守時頂頭槌，但球卻落在牙買加球員尼高臣（Shamar Nicholson）的腳下。他看準位置熨射入網，協助牙買加領先1：0。牙買加在餘下時間有不少機會拉開比數，但把握力欠佳，未能命中龍門。

牙買加的尼高臣在比賽初段建功，帶領球隊領先1：0。（視覺中國）

雖然庫拉索的射門次數只有11次，比牙買加少6次，但他們一直沒有放棄。踏入補時階段，93分鐘有庫拉索的加利（Jurien Gaari）在無人防守的情況下遠射入網頂，追成1：1平手。他們在完場前30秒仍有最後一個攻勢，但偏離目標，未能反超前，終以1：1完場。

庫拉索的Jurien Gaari在補時階段射入世界波，協助追平牙買加。（Getty Images）

庫拉索補時逼和牙買加賽事精華

同處於C組的洪都拉斯則以4：0大勝薩爾瓦多。完成分組賽後，庫拉索和薩爾瓦多均錄得1勝1和1負，並列小組次名，但庫拉索的得失球差比薩爾瓦多多出一球，助庫拉索鎖定第二個出線席位。牙買加則以1勝2和穩奪小組首名。兩隊一同出線8強。

今屆美洲金盃對庫拉索絕對是一趟神奇之旅。庫拉索一個靠近委內瑞拉，人口約18萬的島嶼，國家足球隊首次以「庫拉索」名義參加美洲金盃便能出線到淘汰賽階段，與其他美洲地區爭一席位，為庫拉索的足球史寫下新一頁。今後再談及美洲金盃，庫拉索絕對會榜上有名。