相信不少人亦聽聞過「百慕達三角」，原來這個英國的海外領地亦首度打入今屆的美洲金盃，以2：0擊敗尼加拉瓜，取得參賽的首場勝仗。另外，同列B組的海地反勝哥斯達黎加，三戰全勝晉級。

位處於北大西洋的百慕達（Bermuda），是英國的海外屬地之一，人口僅得6.5萬人。百慕達足球隊在美洲金盃外圍賽脫穎而出，在今屆首度殺入決賽周，亦是百慕達足球隊在大賽的首次亮相。

百慕達今次徵召的23人大軍名單中，效力本地聯賽及外流球員約各佔一半，其中不少外流球員亦效力英倫三島球會，包括效力劍橋聯及牛津聯等英格蘭低組別球會，而效力英冠昆士柏流浪的前鋒拿基韋爾斯（Nahki Wells）是陣中最有名氣的球員。

效力昆士柏流浪的前鋒拿基韋爾斯，在今仗亦有入球，助球隊兩球擊敗尼加拉瓜。（Getty Images）

百慕達在今屆賽事分別不敵海地及哥斯達黎加，在今仗與同樣兩戰全敗，篤定出局的尼加拉瓜對碰。百慕達在上半場多次攻門，亦未能攻破尼加拉瓜的大門，終在下半場打破僵局，施蒙斯（Lejuan Simmons）在左路快放，推入禁區起腳入網，在60分鐘領先一球，而效力昆士柏流浪的拿基韋爾斯接應傳中，在71分頂成2：0，鎖定勝局，助百慕達取得美洲金盃的首場勝仗，以1勝2負完成今屆賽事。

百慕達取得美洲金盃首場勝仗，在場的百慕達球迷亦十分興奮。（路透社）

另外，海地與哥斯達黎加力爭小組首名晉級，哥斯達黎加全場錄得7成的控球率，但未能在比分上取勝。雖然哥斯達黎加以海地的烏龍球開紀錄，但海地的拿桑（Duckens Nazon）及阿歷斯（Djimy Bend Alexis）在下半場連追兩球，2：1反勝哥斯達黎加，攜手晉級8強。