【美洲金盃】加勒比海島國庫拉索締造歷史　一球挫洪都拉斯取首勝

加勒比海島國庫拉索（Curaçao）在2010年獨立後第2次參加美洲金盃，今仗在C組挑戰洪都拉斯，由效力英冠卡迪夫城的巴根拿（Leandro Bacuna）一箭定江山，爆冷擊敗對手，並攻入庫拉索在美洲金盃決賽周的第一個入球。

位處加勒比海的島國庫拉索，2010年獨立成為荷蘭的屬國之一，2017年於美洲金盃首度以庫拉索的名字出戰，當年在分組賽三戰全敗，未取任何入球，包尾出局。兩年後捲土重來，庫拉索再度打入美洲金盃決賽周，與牙買加、洪都拉斯及薩爾瓦多同列C組。

庫拉索在2017年美洲金盃首度登場。（Getty Images）

庫拉索全國人口僅約16萬人，國家隊中不乏外流歐洲聯賽的球員，當然包括宗主國荷蘭，國家隊隊長是由愛華頓借用至飛燕諾的守衛馬田拿（Cuco Martina），其他球員還有效力燕豪芬的門將艾萊爾隆姆（Eloy Room）及卡迪夫城的中場巴根拿（Leandro Bacuna）。庫拉索今仗對洪都拉斯的正選11人中，全數為外流球員，以上3人亦正選披甲。

庫拉索部分外流球員（按圖放大）

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庫拉索在今屆賽事首仗以一球不敵薩爾瓦多，是役挑戰種子球隊洪都拉斯，全場攻門次數只得7次，遠比洪都拉斯的35次為少，洪都拉斯更有13次中目標埋門，但悉數未能射破為庫拉索把守最後一關的艾萊爾隆姆之餘，庫索拉更締造傳奇。10號球員巴根拿踢至40分鐘，於12碼點附近接應隊友橫傳撞射得手，射入國家隊於美洲金盃決賽周的首個入球，最終庫拉索以一球爆冷小勝，錄下美洲金盃首場勝仗。相反，洪都拉斯今屆兩戰全敗，篤定出局。

庫拉索由效力燕豪芬的門將艾萊爾隆姆把守最後一關，面對洪都拉斯排山倒海的攻勢仍然力保不失。（Getty Images）