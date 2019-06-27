【英超轉會】車路士同意4.5億買高華錫　需於6．30前完成交易

車路士被罰在未來兩個轉會窗禁止任何交易，令他們要在禁令生效前盡快擴軍。 英國傳媒周四（27日）報道，「藍戰士」與皇家馬德里達成協議，以4500萬鎊收購中場高華錫，但要於7月禁令生效前完成轉會。

高華錫現時仍是借將，登記於車路士的球員名單上，車路士未來兩個轉會窗雖受到禁令影響，但仍可以在禁令生效前買入高華錫。英媒指另一借將希古恩不會留低，完成外借後將要回到祖雲達斯。英媒指「藍戰士」已同意皇馬的報價，高華錫有望正式成為車路士球員。

高華錫為車路士奪得歐霸的功臣之一。（路透社）

車路士需於7月前簽下高華錫。（路透社）

由於車路士租借高華錫時未有訂下「先借後買」條款，所以到需要買人時被皇馬「坐地起價」，需要支付4500萬鎊（約4.47億港元）轉會費外，還有不少額外成就「花紅」。英媒指高華錫相信會是即將上任的新帥林柏特，未來兩個轉會窗可以購入的球員，又指要完成轉會應無太大問題，但必須於周六（高華錫外借期完結）當天完成，因為禁令於6月30日正式生效。

車路士因路夫斯切克長期養傷決定簽下高華錫。（路透社）

車路士組軍受影響

車路士願意買高華錫，主要是因為陣中另一中場路夫斯切克要長期養傷，而高華錫的加盟亦令到球會要面對另一問題，就是需要滿足歐聯大軍外籍球員上限要求。有指被借到愛華頓的葛特蘇馬，或會因此「冇得留低」，而愛華頓亦有意收購這名法國後衛。若林柏特真的上任，除了轉會禁令外，亦要面對馬高斯阿朗素及沙柏哥斯達兩名後衛有意離隊的問題。

英超來季首5輪賽程（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

高華錫今季雖然只得兩個英超助攻，但他在歐霸決賽表現十分出色。（路透社）

除了高華錫外，車路士今夏亦會有普列錫的來投。這名美國中前場早於今年1月就已經確定轉會，但留在多蒙特直到季尾，有指轉會達6400萬鎊。

賣走高華錫令到皇馬在以1.3億鎊收購車路士核心夏薩特後，可以「補充」部分轉會資金。