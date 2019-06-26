【英超】傳英國首富全面進軍足球界　欲購曼聯被格拉沙出天價阻嚇

拉特克利夫（Jim Ratcliffe）自小就是曼聯迷，這名以石油化工業致富的英國首富被傳有意收購「紅魔」，美國班主格拉沙家族出天價，希望阻止拉特克利夫的收購行動。

英國首富最近進軍體育界，早前已收購尋找新贊助的單車界勁旅Team Sky，車隊隨即改名作Team INEOS，INEOS正是拉特克利夫名下的石油化工集團。

除此之外，英國傳媒又指，本身已擁有瑞士球隊洛桑體育會的拉特克利夫，正收購法甲球隊尼斯。

拉特克利夫被傳出手買曼聯。（Getty Images）

有傳格拉沙家族欲以天價阻特拉克利夫。（Getty Images）

特拉克利夫身家逾210億英鎊，曾公開說：「我是個受盡折磨的曼聯球迷，我們Ineos上下都是足球入了血的人。」

由於曼聯班主格拉沙家族與球迷關係緊張，球迷多次於網上抗議該美國家族當紅魔為「搖錢樹」的管理手法，所以每次傳出有人想收購曼聯都會興奮無比，如2月沙特阿拉伯王室想收購曼聯，但最後未有成事。

曼聯球迷多年都不滿格拉沙家族的作風。（Getty Images）

有指拉特克利夫出手收購曼聯前，曾想收購車路士。雖然這名66歲富豪於史丹福橋長期有個人包廂，但已澄清「買車」傳聞實為子虛烏有。