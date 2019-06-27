【英超】車路士舊隊友泰利力撐林柏特任新帥　「禁令下最佳人選」

車路士今夏易帥，無論最終何人上任，都要面臨轉會禁令，「藍戰士」帥印無疑是個燙手山芋。 這支倫敦球會已與林柏特會面，商討後者回巢成為新一任領隊的細節，舊隊友、現於阿士東維拉任助教的泰利亦表示，沒有人比林柏特更合適。

林柏特近日獲打比郡批准，與車路士會方見面商討擔任新帥細節，極大機會成為新一任藍戰士領隊，代替離隊轉教祖雲達斯的沙利。

若果成事，車路士將要賠償400萬鎊予英冠球隊打比郡。雖然車路士因兩個轉會窗的轉會禁令，使得他們前路十分險峻，但泰利相信舊隊友可以化險為夷。

林柏特即將成為車路士新一任領隊。（Getty Images）

泰利相信林柏特可帶領車路士走過崎嶇前路。（Getty Images）

泰利指壓力不會對林柏特有影響

泰利說：「未來車路士要面對轉會禁令，我想沒有人比林柏特更合適的人選。對他及車路士來說，現在可謂最佳時機。」

泰利指林柏特2001年由韋斯咸轉投藍戰士，亦承受了不少期望他有出色表現帶來的壓力，但從不逃避，「頂住了批評，更成為了車路士最偉大球員」。

泰利及林柏特為多年隊友，但在林柏特離開後一度成為對手。（Getty Images）

雖然林柏特只帶隊一年，經驗不足令人質疑現在應否邀請他回巢，能否帶領球隊有好表現亦成為了一大疑問，但泰利相信車迷會全力為「林伯」打氣。來季將與維拉一起升上英超的他說：「我不相信有車路士球迷會感到不安，他們都愛林柏特。他是這球會的傳奇球星，現在是個好時機讓他回家了。」

林柏特於2001年以1100萬鎊由韋斯咸轉投車路士，648場賽事射入211球成為車路士隊史神射手，2014年離隊後曾效力曼城、紐約城，2016年正式掛靴，上季成為打比郡教頭，首季就領軍殺入英冠升班附加賽決賽，可惜不敵泰利任助教的維拉，無緣升班。