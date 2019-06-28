【美洲國家盃2019】艾利臣顯功架　巴西互射12碼淘汰巴拉圭

美洲國家盃8強，巴西遭下半場10人應戰的巴拉圭迫和0：0，最後互射12碼靠門將艾利臣比加撲出一球，以4：3淘汰對手，率先打入4強。

東道主巴西在A組以首名出線，在當地時間昨晚出戰8強，面對B組第3名的巴拉圭，採取主動，控球比率及射門次數皆佔優，但半場未能開紀錄。

東道主巴西出戰美洲盃8強。（美聯社）

+ 2

換邊後，巴拉圭中堅法比安巴貝拿踢跌巴西前鋒羅拔圖法明奴，球證直指12碼！不過，球證到場邊翻看片段後，改判為禁區外罰球，但向巴貝拿出示紅牌，逐他離場。

巴拉圭中堅法比安巴貝拿踢跌巴西前鋒羅拔圖法明奴，被罰紅牌。（美聯社）

踢多一個的巴西全面圍攻，丹尼爾、加比爾捷西斯及阿歷士辛度的攻門皆無功而還，到完場前，後備入替的韋利安禁區外地波遠射，中柱彈出，巴西始終未能打破僵局，法定時間踢成0：0。

門將艾利臣比加救出古斯達禾高美斯的12碼。（美聯社）

比賽不設加時，直接互射12碼。巴拉圭的古斯達禾高美斯先射，被巴西門將艾利臣比加撲出，而為巴西首輪操刀的韋利安就一射入網。之後兩輪，兩隊都能夠射入，巴西領先3：2。

艾利臣與加比爾捷西斯慶祝。（美聯社）

在第4輪，巴拉圭的洛迪高洛查士射入，但巴西的法明奴就一射斜出，兩隊踢成3：3。在最後一輪，巴拉圭的達列斯干沙利斯射門偏離目標，加比爾捷西斯為巴西奠定勝局，互射12碼贏4：3晉級4強。艾利臣在5球12碼中，有3次「捉到路」，其中撲到一球。巴西4強的對手是委內瑞拉及阿根廷的勝方。

5球12碼中，艾利臣有3球「捉到路」。（美聯社）

全場比賽精華片段：