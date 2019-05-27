【意甲】阿特蘭大首戰歐聯　國際米蘭一分壓AC米蘭登尾班車

意甲煞科，除祖雲達斯及拿玻里外，4隊爭逐歐聯位置阿特蘭大在加斯柏連尼執教下，以3︰1勝薩斯索羅，以第3位完成意甲，隊史首度晉身歐聯分組賽。而國際米蘭在81分鐘的入球，主場2︰1勝安玻里以一分壓過AC米蘭晉身歐聯。

意甲煞科，冠軍祖雲達斯及亞軍拿玻里早已成定局，第3、第4的歐聯分組賽席位，由阿特蘭大、國際米蘭、AC米蘭及羅馬爭逐。賽前列第3的阿特蘭大在19分鐘便失守予薩斯索羅前鋒杜文尼高貝拉迪。阿特蘭大由杜雲沙柏達射入今季意甲第23球上半場追平，貝拉迪更在半場時領紅。下半場阿特蘭大由核心艾真度高美斯射成2︰1，加上柏沙歷65分鐘錦上添花，令阿特蘭大以69分列意甲第3。加斯柏連尼帶領下，杜雲沙柏達交出23球及7次助攻，高美斯7球11個助攻，而伊利錫12球7次助攻，這個三叉戟組合是阿特蘭大首次晉身歐聯分組賽的功臣。

沙柏達（中）為阿特蘭大今季攻入23個意甲入球，是球隊首戰歐聯的功臣。（Getty Images）

至於國際米蘭下半場由基達射破安玻里，但之後伊卡迪12碼宴客，更於76分鐘被對手追平。81分鐘尼恩高蘭在隊友中柱後補中，助國際米蘭以2︰1僅勝，由於對賽成績不及同分的阿特蘭大，國際米蘭以第4完成今季，以1分之差力壓AC米蘭晉身歐聯分組賽。

尼恩高蘭（中）為國際米蘭射入最重要一球，助國際以1分壓過AC米蘭。（Getty Images）

意甲煞科圖輯（按圖放大）

+ 3 + 2

AC米蘭與羅馬雙雙贏波，然而阿特蘭大沒有失分，令兩軍都只能在來季出戰歐霸分組賽及歐霸附加賽。

今季意甲安玻里、費辛隆尼、基爾禾降班，神射手是36歲仍攻入26球的老將哥利亞雷拉，C朗拿度以21球排第4。