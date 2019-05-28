【意甲】加度素辭任AC米蘭主帥一職　結束18個月執教生涯

AC米蘭主帥加度素在今季未能帶領球隊打入聯賽前四，只能以第5位完成賽事，與來季的歐聯資格擦身而過。該名前AC米蘭名宿向意大利報章透露，他已向「紅黑兵團」請辭，忍痛離開效力多年的AC米蘭。

意大利一代中場悍將加度素（Gennaro Gattuso），在球員時代曾效力AC米蘭13個球季，並協助球隊取得不少獎盃，當中包括意甲及歐聯錦標。他在2013年高掛球靴後，轉任教練，在2017年11月被「紅黑兵團」委任為領隊，他在今季率領球隊力爭來季歐聯資格，戰至聯賽最後一輪，惜被阿特蘭大及同市宿敵國際米蘭力壓，只能以第5位完成賽事，連績兩季無緣歐聯。

加度素在球員時代效力AC米蘭期間，曾為球隊奪得不少殊榮。（Getty Images）

加度素接掌AC米蘭18個月，但在今季再度錯過歐聯資格。（Getty Images）

加度素早前接受意大利報章《共和國報》訪問時，表示匆匆結束不足兩季的執教生涯，並指這個決定十分困難，而他與AC米蘭的關係遠超金錢，「離開AC米蘭的決定絕不容易，我以主帥身份在球隊執教的18個月中，充滿熱誠，這段日子是十分珍貴及難以忘記，所以離開AC米蘭是一個困難但合理的決定。雖然我的合約在2021年才到期，但我與AC米蘭的關係不能只單單在金錢方面衡量。」

加度素在接任AC米蘭一季半後，雖然黯然離開紅黑兵團，但他稱這段日子十分珍貴。（Getty Images）

加度素曾經表示擔任AC米蘭主帥的壓力甚大，使他難以入睡。他在早前亦公開感激麾下球員的努力，但依然以球隊的表現為榮，「球隊在今季取得68分，即使沒有來季的歐聯資格，這個成績亦十分不俗。不過，我們在賽季後段未能保持高水平的發揮，這是我今季最後悔的一點，但總括而言也是正面的球季。」