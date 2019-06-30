【甲一女排】荃青3局挫榜尾蘇屋　會長盃資格「叫糊」

甲一女排聯賽第6輪賽事周日（30日）假大窩口體育館上演。頭場由榜尾的蘇屋挑戰暫列第4位的荃青。荃青縱使第3局一度出現暗湧，但亦以局數3 ：0橫掃蘇屋，全取3分。

荃青和蘇屋在第1局初段明顯未入局，雙方先後出現多次發球、進攻落網和出界，令賽事一直膠著。進入10 ：10平手時，荃青已站穩陣腳，憑李佩珊的發球和古蓉蓉在前排強攻對手，令蘇屋只能打修正球，進攻欠火力，比數拉開至20：11後，荃青以23：13取下首局。

荃青主力古蓉蓉拿得決勝分，助球隊以局數3：0橫掃屯青，全取3分。（羅灝津攝）

第二局荃青收起古蓉蓉、歐陽瑋欣等主力，讓小將上陣。荃青初段保持領先2至3分，但當蘇屋出現一次發球出界後，比數開始拉開，荃青火力全開連取8分，以25：15再下一城。第三局開局蘇屋毫無反擊力，被對方連取6分，惟蘇屋未有放棄，連追7分至12：13，逼使荃青換入歐陽韋欣，但雙方比數仍然「拉鋸」到20：20。雙方互有攻守，荃青由古蓉蓉強攻連取兩分，以25：22奠定勝局，局數3：0勝出。

蘇屋多次飛身撲救，仍難擋荃青的強攻及發球。（楊宇翹攝）

蘇屋在第三局力挽狂瀾追至20：20，但最終仍未能扳回一城。（羅灝津攝）

荃青今場全取3分，在積分榜中取得13分，只要下仗對屯青取勝便順利殺入會長盃。主力古蓉蓉指球隊對取得會長盃資格有信心：「我們一直以平常心應付每一場。如果可以保持穩定發揮，大家都有信心。」雖然今場她認為球隊有心理壓力，致一度被蘇屋追近，幸好能及時調整，一同取下這一場關鍵勝仗。

荃青攻守兼備，取下今場勝仗後仍力保晉身會長盃希望。（羅灝津攝）

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