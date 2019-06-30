【單車】李思穎全勝香港公路賽　全職訓練盼發展場地長途賽

香港單車隊一眾「小女車神」冒起，明年還要應付DSE的李思穎，一連兩天在香港公路單車錦標賽封后。 這名應屆亞錦賽青年組冠軍今早於天水圍贏得個人公路賽，她跟隨成年港隊訓練一個月，加上早前於歐洲比賽獲益良多，她期望未來於場地長距離賽事為港爭光。

香港公路單車錦標賽昨日於新娘潭上演個人計時賽，今早移師天水圍天影路舉行個人公路賽。由於另一亞青冠軍趙蕙芸已暫停訓練應付明年DSE，故缺席今次賽事，最終由另一港將李思穎力壓許逸雅和梁悅封后，連贏今屆個人計時賽和個人公路賽。

李思穎現已全職訓練，更跟隨大港隊參加成年組賽事。（潘思維攝）

事實上，年僅18歲的李思穎明年也要應付DSE，因為今年她只考了部份科目，明年要應考餘下學科，不過她仍繼續全職訓練，甚至近月已由青年軍升上成年組練習，也跟隨「師姐」到歐洲參加高水平場地賽事，獲益良多。「去到歐洲比賽，對手有世錦賽和奧運獎牌選手，而且參賽車手多，幾十人在鑊場上，其實會怯場，不過我從中了解自己跟世界級距離多遠，學習她們的戰術走位，絕對是好事。」李思穎笑說，初跟成年組練習，不甚適應，「青少年踩20公里，成年組踩30公里，我覺得『兜極都未完』，好辛苦」，猶幸她已逐漸適應。

李思穎於今屆香港錦標賽先贏計時賽，今天再於個人公路賽掄元。（潘思維攝）

李思穎（左二）賽後有隊友奉上凍飲，一眾小將盡顯童真一面。（潘思維攝）

李思穎從去年冒起，接連於各個賽事獲獎，特別是早前的亞錦公路賽，贏得青年組個人公路賽冠軍，不過她的志向卻是場地的麥迪遜和全能賽，她說：「我喜歡場地的長距離賽，我希望在麥迪遜和全能賽取得佳績，未來發展也以這兩項為主。」她將與其他隊友留港出戰下周的香港場地錦標賽，之後到日本鬥場地盃賽事，8月將角逐亞青運，兼戰公路和場地賽，期望為香港增添獎牌。

空手道的劉慕裳今早特地到天水圍撐單車隊，更帶備風扇仔散熱。（李思詠攝）

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