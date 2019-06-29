【場地單車】李慧詩德國大獎賽奪爭先冠軍　挑戰三冠

李慧詩繼續揚威德國。「牛下女車神」繼周一（24日）在科特布斯（Cottbus）舉行的Cottbuser SprintCup勇奪兩金一銀，今在同一場地出戰德國大獎賽，在爭先賽再挫主場車手掄元。 李慧詩稍後將出戰競輪賽，及伙拍李海恩出戰團體爭先賽。

李慧詩在Cottbuser SprintCup爭先賽，力壓德國的世界青年錦標賽4金得主莉亞費特列治（Lea Sophie Friedrich）而奪金。她們相隔數天再於德國大獎賽相遇，結果相同。李慧詩奪得冠軍，莉亞費特列治得亞軍，季軍軒絲（Emma Hinze）則力克中國車手鍾天使。另外兩名港將李海恩及李燕燕分列七、八位。

李慧詩又有冠軍到手。（資料圖片／李澤彤攝）

李慧詩在德國表現大勇，在Cottbuser SprintCup奪得爭先及競輪金牌。德國大獎賽先拔頭籌後，她將於今日稍後時間出戰競輪及團體爭先賽，力爭三冠。最大對手仍是費特列治，這位青年冠軍年僅19歲，前途無可限量，Cottbuser SprintCup500米計時賽正是擊敗李慧詩而奪金。在未來日子，她將是李慧詩的勁敵之一。

李慧詩（右）在德國多番與費特列治狹路相逢，早前曾擊敗對手而奪得爭先賽冠軍。 （網上圖片）

德國大獎賽將是李慧詩今回赴德的最後一戰，她日前在社交媒體表示今戰之後將返港。