【場地單車】李慧詩德國賽競輪賽再奪金　以兩金一銀作結

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）在德國科特布斯（Cottbus）舉行的Cottbuser SprintCup，Sarah在首日賽事爭先賽先拔頭籌，力壓年青的東道主車手奪金。Sarah在次日賽事再度揚威競輪賽，再奪一面金牌，加上500米計時賽的銀牌，以兩金一銀完成賽事。

李慧詩去年出戰Cottbuser SprintCup時，只能在爭先賽奪得季軍。Sarah挾應屆世界冠軍之勢，再赴科特布斯參賽，李慧詩在首日的爭先賽中，決賽力克主場出戰的世界青年錦標賽4金得主莉亞費特列治（Lea Sophie Friedrich），先奪一金。

李慧詩在德國科特布斯的賽事再奪雙金。（資料圖片；梁鵬威攝）

Sarah在當地時間周日（23日）出戰競輪賽，在決賽與「老對手」鍾天使﹑林俊紅﹑主場的莉亞費特列治及軒絲（Emma Hinze）等車手爭奪金牌，結果Sarah不負眾望，力壓一眾好手首位衝線，再奪金牌，而德國的軒絲及韓國的李慧珍（Lee Hyejin）則奪銀牌及銅牌。

李慧詩除了競輪賽稱后外，她亦有出戰500米計時賽，以34.931秒完成賽事，僅0.1秒之差不敵莉亞費特列治，屈居亞軍，最終以兩金一銀的佳績完成賽事，繼上周於捷克的賽事後，再度以「雙金」埋齋。

李慧詩（ 中）力壓一眾勁敵，獲得競輪賽金牌。（Track Cycling World Championships Facebook）