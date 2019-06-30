【甲一女排】Victory挫葵青保會長盃資格　最後一席煞科日揭盅

前四爭奪局勢變得緊湊，賽前以較佳局數（C值）排在第3的葵青今仗1：3不敵Victory，今輪未有分「落袋」下隨即跌至第5位。 頭場荃青一挫蘇屋、尾場協興不敵國際，賽前仍是第5位的Victory賽後以13分升上第3，葵青則跌出前4。 攝影：楊宇翹

甫開局Victory先佔上風，並一直保持2分優勢。局中葵青憑邱澄、吳詠嵐及杜詠雯建功，追至14平手。葵青其後雖反超前22：21，但卻未能將此化成優勢，局尾更遭對手力壓，23：25失落首局。

第二局葵青的情況亦不樂觀，全局未曾領先對手。反之Victory加強發球威力令葵青一傳失準，未能組織強力攻擊。縱使葵青調整過來後力救2個局點，惟最後卻發球出界，以23：25再失一局。

甲一女排：Victory 3:1一挫葵青，賽後以13分升上積分榜第4。（楊宇翹攝）

甲一女排：Victory今仗攻力不俗，當中主攻手霍紀霖屢次得手。（楊宇翹攝）

第三局葵青表現脫胎換骨，一開局已領先8：2。葵青隊長余映姿的直線、斜線扣殺屢次得手，令Victory防線幾近崩潰。局尾再有邱澄大打觸手出界建功，葵青終以25：15追回一局。

不過Victory第四局續有隊長劉嘉慧及接應二傳周詠彤強攻對手，比數拉開16：9。反觀葵青表現沉寂，多番被Victory的扣球沖散防線，其中更有判斷失誤的情況。Victory鼓其開局的餘勇，以25：13再取一局，局數3：1勝出。

甲一女排：葵青今仗攔網未能發揮作用，第四局更屢遭Victory攻破。（楊宇翹攝）

+ 8 + 7 + 6

Victory今仗全取3分，隊長劉嘉慧指球隊在賽前沒有想太多，只想打場「好波」：「我覺得我們首兩局真的做得很好，每一球都很謹慎，依從賽前部署的發球，發球和攻擊方面都有針對性。」她亦表示球隊上下一心是勝出關鍵：「我們休息時說了一句『要拿盡首10分』。大家便抱著這個信念去打」，結果力挫葵青。

嘉慧認為今場是個好經驗讓球隊調節心情：「想太多輸贏、想太多能否取得會長盃資格反而會令我們的發揮欠佳。」她認為集中想如何打一場「好波」對球隊才是最重要的：「好波就是要發揮到自己的優勢，接波、發球和防反方面要做好。」

尾場擁有11分協興女排0：3不敵國際，因此Victory今輪順利以13分升第3，僅以C值落後同分的荃青，葵青則以10分暫跌出「會長盃區域」。有見及此下周「煞科日」的協興葵青大戰將是今屆會長盃席位的最終決鬥！