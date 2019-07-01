【美洲金盃】庫拉索僅負美國8強止步　獲美國教頭讚「踢得好」

美洲金盃8強，人口只有16萬的荷蘭屬地庫拉索（Curacao）面對被睇高兩線的美國，最終在攻門、控球較多的情況下以0︰1僅敗。庫拉索球員馬天拿坦言已盡了力，他們的鬥志獲美國主帥布賀達讚揚。

庫拉索的世界排名在2011年至2015年都不高於151，至2016年起進步神速，現有人腳骨幹主要在荷蘭球會效力，巴根拿（Leandro Bacuna）則效力卡迪夫城。庫拉索歷來首次對世界排名30的美國，對手擁有主場之利，隊長更是車路士翼鋒普列錫（Christian Pulisic），看似不在同一層次，但事實卻不然。

效力荷甲施禾利的拉治文（左），力阻美國隊長普列錫。（Getty Images）

庫拉索早年兩度於美洲金盃摘季，今屆8強已創下近屆最佳戰績（按圖放大）

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美國4分鐘中路短傳已令庫拉索防線大亂，普列錫（Christian Pulisic）人前波後起腳撻Q，被燕豪芬門將艾萊爾隆姆擋出。戰至24分鐘庫拉索終抵擋不住普列錫傳中，被史浩克04的韋斯頓麥堅尼（Weston McKENNIE）遠柱頂入。庫拉索不是無機會，半場前小禁區接應角球頂高。

下半場普列錫及薩迪斯（Gyasi ZARDES）先後錯過入球良機，庫拉索仍未放棄，84分鐘卡迪夫城的巴根拿（Leandro Bacuna）25碼命射看似彎向死角，被薩克史提芬（Zack Steffan）托出界。庫拉索即使擁有53%控球率、15次起腳仍以0︰1僅負10次起腳的美國，可算創下近屆最佳成績。

麥堅尼（左）與普列錫兩個身價甚高的球員合作，助美國以1︰0小勝。（Getty Images）

美國連續第10次打入美洲金盃4強，將面對以1︰0氣走巴拿馬的牙買加，另一個決賽席位由海地與墨西哥爭奪。在去季由愛華頓外借到飛燕諾的馬天拿眼中，庫拉索已盡力︰「庫拉索像獅子般戰鬥，我們已盡了全力取勝，我們爭取到機會，只是未能轉化為入球。」

他們的故事更獲美國教練布賀達（Gregg Berhalter）欣賞︰「恭喜庫拉索，他們踢了一場精彩的賽事，這是個很好的故事，一個細小的地區來到美洲金盃踢得出彩。」美國媒體ESPN的標題為「U.S. squeaks out ugly win against Curacao」，以贏得醜陋形容今場賽事。