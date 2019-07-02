【棒球．MLB】天使投手驟然離世　年僅27歲　對遊騎兵一戰延期

天使本來於周二（2日）作客遊騎兵，但因為一個沉重的消息而改期再戰。 隨天使作客的投手史嘉斯（Tlyer Skaggs），於酒店失去意識，當場證實死亡，年僅27歲。

德州警方的報告指出，史嘉斯於Southlake市一間酒店內失去意識，並證實已經死亡，沒有任何可疑，但仍會展開相關調查。根據《洛杉磯時報》報道，當地警方不相信史嘉斯是輕生致死。

天使發出官方聲明，表示沉重哀悼史嘉斯離世，又說：「Tyler一直都會是天使家庭的重要一員，我們都為他的妻子及家人祈禱，會在這個艱辛的時期一直惦記他們。」史嘉斯在美國時間周日，於自己的instagram上載全隊戴上牛仔帽的相片，準備好上飛機去德州作賽。天使本來與遊騎兵對賽後，會飛到侯斯頓繼續作客之旅，與太空人展開三連戰，周二對遊騎兵一役已經延期。

史嘉斯突然離世震驚球壇。（Getty Images）

史嘉斯在出發前與隊友一起大合照，想不到隨後會收到沉重的消息。（Tyler Skaggs instagram）

天使的球員及教練早已到達球場，但開賽前4小時回到酒店，未有接受任何訪問，遊騎兵亦關閉更衣室，總教練丹尼爾斯及總經理活禾特告訴球員發生什麼事後，宣布比賽延期，就讓球員離開。

活禾特見記者時表示事件「是那種時間會令你感到其他事都不重要」，又指遊騎兵上下都會想念史嘉斯及為其家人祈禱。「我們隊中有些球員十分激動，有些球員認識史嘉斯，謝斯查維士更曾與他在洛杉磯做過隊友，」活禾特說：「有些不認識他的都為其離世感到離過。」

周二作賽的球隊都有紀念史嘉斯的活動。（Getty Images）

丹尼爾斯告訴傳媒只跟MLB談及比賽延期，但如果大聯盟認為需要舉行更多活動，他樂意加入。他說：「生命這時候比任何事都重要，有些事遠比棒球重要。」

天使總經理伊柏拿強忍淚水向傳媒說：「史嘉斯的生命仍有很長的路，現在不在了。大家都為他感到難過，我們每個人到最後都要找心裏的平安，但今天對大家來說都是個悲傷的一天，尤其是他的家人。」不少天使球迷都走到天使球場門外，為史嘉斯獻花及致意，更有數名球迷坐在地上黯然神傷。

史嘉斯去年年底才結婚。（Getty Images）

7月13日就滿28歲的史嘉斯，去年年底結婚。史嘉斯母親Debbie為一名壘球教練，一直都為兒子提供建議，到他升上大聯盟時仍有向他提出如何改善投球動作的細節。史嘉斯於洛杉磯長大，雖然家比較近道奇，但一直都為天使擁躉。

史嘉斯在2009年選秀被天使選中，其後被天使交易到響尾蛇，2012年正式升上大聯盟。於亞利桑那州渡過兩個球季後，以交易形式「回巢」，但同年亦因為手肘尺骨韌帶受傷賽季報銷，要接受Tommy John手術，更決定2015年休季。復出的史嘉斯表現雖不算突出，但一直都係天使投手陣容中中堅份子。今年他為天使先發15場，取得7勝7負的成績，守備率（ERA）為4.29，79.2局中三振了78人。