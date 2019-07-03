【世大運】世大運今揭幕　男花蔡俊彥任港隊持旗手

意大利那不勒斯世界大學生夏季運動會於當地周三（3日）晚上揭幕，上屆在台北勇奪2金2銅的港隊，今屆派出79人代表團出戰，並宣布由男子花劍代表蔡俊彥擔任揭幕禮持旗手。

2017年亞青冠軍蔡俊彥是第二度出戰世大運，上屆他在男花個人賽事名列19名完成。該21歲劍手在5月先夥拍隊友歷史性在聖彼堡站世界盃勇摘團體銀牌，其後在上海花劍大獎賽贏得個人賽銅牌，世界排名一度升至28位。

雖然上月在亞洲錦標賽個人賽16強止步，最新排名上升5位至23位。狀態大勇的他是今屆唯一男花劍手，開幕禮當日才得知擔任持旗手的他笑言驚喜：「完全沒有想過，因為是新嘗試，感到有點興奮，希望不會整跌支旗啦！」

香港花劍代表蔡俊彥將會擔任揭幕禮持旗手。（資料圖片/李澤彤攝）

蔡俊彥最新世界排名上升5位至23位。（資料圖片）

蔡俊彥是第二度出戰世大運，上屆他在男花個人賽事名列19名完成。（資料圖片/楊宇翹攝）

除蔡俊彥之外，劍擊隊還派出7名港隊主力如亞運女佩代表張藝馨、男重劍手吳浩天、U23亞錦賽女重金牌女將何迪琳等人爭逐獎牌。劍擊賽事將在7月4日首日展開，由女重和男佩劍手先打頭陣，獎牌希望之一的蔡俊彥將在5日出戰男花賽事。

至於「四朝元老」的女飛魚陳健樂亦會率領譚凱琳、何天朗和何甄陶出戰首日的50米蝶泳賽事。香港競技體操代表陳芷芯和吳恩言、射擊隊成灝澂、乒乓球隊也將在首日賽事亮相。

「四朝元老」的女飛魚陳健樂亦會率領譚凱琳、何天朗和何甄陶出戰首日的50米蝶泳賽事。（資料圖片/葉詩敏攝）

「欄后」呂麗瑤最後一屆參賽

一向是獎牌大戶的田徑隊，則在香港時間7月4日才出發往意大利那不勒斯，為8日展開的田徑賽備戰。今屆最後一屆參賽的「欄后」呂麗瑤將在10日才登場，期望能在不超風速下再次衝擊13.18秒時間；女子跳遠新星、一年7破港績的俞雅欣則首戰世大運，近況勇銳的她締造新紀錄可期。師兄「跳遠王子」陳銘泰和高澔塱也會在12日的男子跳遠賽事出擊。

去屆以第16名完成的男子排球隊，周五將在A組分組賽與中華台北、烏克蘭、捷克以及智利硬碰。