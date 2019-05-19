【劍擊．大獎賽】蔡俊彥創生涯最佳戰績　勇挫世界第三上海站摘銅

除了男、女子重劍隊出戰世界盃分站外，花劍隊亦分途出擊，參加大獎賽上海站。 蔡俊彥8強在劣勢下1劍反勝俄羅斯劍手，劍擊生涯首次殺入前四。

花劍男子隊在世界盃聖彼得堡站歷史性奪得團體賽亞軍，張家朗及蔡俊彥等人在內的9男6女，出戰的本周末在上海上演的花劍大獎賽。

張家朗在正賽首圈12：15不敵俄羅斯的Dmitry Trofimov，繼上站聖彼得堡站後再度首圈止步。

蔡俊彥力克中國隊的陳海威，首度躋身8強。（FIE圖片）

即使蔡俊彥在9:14落後下，無阻他連取6分，殺入大獎賽上海站的最後4強。（FIE圖片）

蔡俊彥上海站過關斬將

蔡俊彥在外圍賽小組取得5勝1負，然後在淘汰賽擊敗隊友吳諾弘，躋身正賽64強。

蔡俊彥在正賽首圈淘汰巴西劍手，其後在32強力克英國名將，以15：10擊敗世界排名第3的Richard Kruse。蔡俊彥愈戰愈勇，16強淘汰中國隊的陳海威，與另一位俄羅斯劍手爭奪4強席位。

蔡俊彥不敵「一哥」意大利劍手，仍為港隊奪得銅牌。（FIE圖片）

戰勝世錦金牌 不敵一哥奪銅

蔡俊彥與俄羅斯世錦賽金牌得主Alexey Cheremisinov交手，大部分時間均處於落後劣勢，更一度落後至9：14，但他未有放棄，及後連奪6分，最終以1劍反勝該名33歲俄羅斯劍手，生涯首度躋身國際賽成年組個人項目的最後4強。

繼張家朗及崔浩然後，蔡俊彥成為近兩年第3位男花劍手闖入國際賽前4，在4強硬撼「一哥」意大利的Alessio Foconi，力爭再進一步，但畢竟對手實力佔優，蔡俊彥以11：15告負，在大獎賽上海站奪得一面銅牌。