【NBA】76人「肥約」綁施蒙斯　傳賀福特加盟　占美畢拿或投熱火

76人今夏十分活躍，除了近日核心之一占美畢拿將轉投熱火，及與明星級中前鋒賀福特達成加盟協議外，周三（3日）又傳出準備與控衛施蒙斯以5年1.7億美元（約13億港元）續約。

7月20日滿23歲的施蒙斯現與76人合約到2020年到期，76人可以約1055萬美元與他續約一年。據ESPN報道，76人向施蒙斯提出續約，已達成初步協議，只是新約細節仍要斟酌，新約為期5年1.7億美元，為頂薪合約。

76人以豐厚合約留施蒙斯（中）。（Getty Images）

施蒙斯外投能力一直為人詬病。（Getty Images）

施蒙斯於2017至18年贏得最佳新秀，去季首度入選明星隊，常規賽上陣79場平均得16.9分、8.8個籃板及7.7次助攻，並有1.4次偷波的防守數據，助球隊殺入季後賽東岸準決賽。不過，施蒙斯射術為人詬病，兩季只在3分線外起手17次，而且未入一球；缺乏外投能力令不少球隊面對他都選擇收窄防守範圍，迫他於外線起手防止鏟籃。

美國傳媒指賀福特將加盟76人。（Getty Images）

簽賀福特增強內線戰力

76人今夏組軍動作頻繁，為了加強內線戰力及戰術彈性，羅致成為自由身的塞爾特人中鋒賀福特，有指雙方已達成協議，合約為4年1.09億美元，當中包括1200萬美元總冠軍獎金。EPSN名記Adrian Wojnarowski指出，塞爾特人亦提出續約4年，但金額較低，賀福特最後選擇加盟76人。身高6呎10的賀福特可擔任中鋒或前鋒，技術全面的他將令到76人進攻更多變化，與7呎的艾比迪及6呎9寸高的杜比亞斯夏里士組成高大前線組合，勢令對手難以配對防守。

占美畢拿下季將披上熱火球衣。（Getty Images）

至於76人主將之一占美畢拿，就以先簽後換的方式加盟熱火，76人就得到祖殊李察遜。今次交易實為四角交易，另外兩隊有份參與的球隊為拓展及快艇。除了占美畢拿，熱火亦得到了拓荒者中鋒美亞斯尼納特，並將中鋒韋西迪送到拓荒者，2023年受保護首輪選秀權送到快艇，拓荒者又將夏卡尼斯送到快艇。

占美畢拿並非76人唯一離隊球員，這支東岸球隊亦失去了射手列迪克，後者選擇加盟塘鵝。