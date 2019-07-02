【NBA】K湯臣勢留效勇士　杜蘭特35號球衣將被榮休

在亂世中，選擇留下來需要勇氣。勇士面對杜蘭特離隊，伊古達拉勢成交易籌碼，但K湯臣在個人Instagram上載電影《華爾街狼人》的片段，暗示將留效勇士，與史堤芬居里一同迎來新時代。 另外，勇士的行政總裁Joe Lacob發聲明表揚杜蘭特近年為勇士的貢獻，更將35號球衣榮休。

勇士的「Hamptons Five」組合勢將瓦解，季後約滿的K湯臣（Klay Thompson），一直未表去向，隨杜蘭特離隊及伊古達拉勢成交易籌碼，K湯臣亦在個人Instagram表明心跡，他上載電影《華爾街狼人》的片段，台詞中再三強調「我不會離開！」（I'm not leavin'!），暗示他將留效勇士。好拍檔「咖哩仔」史堤芬居里亦在貼文下留言，恭喜K湯臣作出決定。

根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski透露，K湯臣將與勇士簽下一紙5年，價值1.9億美元的合約，「浪花兄弟」在來季繼續「同行」。

K湯臣勢續約5年，「浪花兄弟」在來季將繼續聯手。（Getty Images）

K湯臣在Instagram表明心跡，暗示留隊，而居里亦留言恭賀。（Instagram截圖）

另外，勇士中鋒魯尼（Kevon Looney），據報亦將續約勇士，在未來3季繼續與「浪花兄弟」聯手。魯尼在去季常規賽僅兩場缺陣，成為球隊的主力之一，而他亦交出生涯新高的數據，場均取得6.3分及5.2個籃板。魯尼在總決賽負傷上陣一幕，亦使不少球迷留下深刻印象。

今季大勇的魯尼將與勇士續約3年。（Getty Images）

主將杜蘭特轉投籃網已成大局，而勇士的行政總裁Joe Lacob發表聲明，公開感謝及讚揚杜蘭特3季以來對球隊的貢獻。在該聲明中，對杜蘭特作出極高的評價，表揚他在場內及場外也是具級數的人物，並祝願他有美好的前程，而聲明中更公布勇士將榮休杜蘭特的35號球衣，「杜蘭特在近3年為勇士貢獻良多，3度打入總決賽並兩度奪冠，在場內及場外亦展示祟高的人格，亦是勇士近年佳績的重要一員。杜蘭特即將開展他職業生涯的新一頁，在此我們感謝他的貢獻，並祝願他的未來發展順利。我決定榮休35號球衣，為表揚杜蘭特在勇士的貢獻。」

勇士的行政總裁發聲明表揚杜蘭特，並宣布35號即將榮休。（Twitter截圖）